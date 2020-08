Das Tattoo Netzwerk aus Österreich

Vor allem im Hinblick auf aktuelle Trends und Entwicklungen wie Eyeball-Tattoos und Corona, sollte man sich bei der Auswahl des Tätowierers wirklich sicher sein. Das Tattoo Netzwerk als Bewertungsplattform verinfacht die Suche nach dem richtigen Artist. In der Künstler-Übersicht kann man nach Ort, Stil, Erfahrung und mehr filtern und sich die Bewertungen anderer Kunden ansehen.

Tattoo Inspiration

Das Herzstück des Tattoo Netzwerks ist die Galerie. Hier kommen die Bilder von den Künstlern und Leinwänden zusammen – mit dem Ziel zu inspirieren. Man kann nach Körperteil oder Stil sortieren sowie nach bestimmten Tattoos suchen oder sich die beliebtesten Tattoos aus dem Netzwerk ansehen.

© Tattoo Netzwerk

Persönliche Merkliste

Registrierte Nutzer können die Tattoo Bilder in der Galerie liken und in ihre persönliche Merkliste hinzufügen. So hat man seine liebsten Tattoo-Bilder auf einen Blick. Das geht übrigens auch mit Künstlern, die man sich merken möchte.

Tattoo Models & Leinwände

Auch Tattoo Models und Influencer sind im bereits im Netzwerk, um sich von Fotografen und Co. finden zu lassen. Grundsätzlichwill das Tattoo Netzwerk alle tätowierten Menschen ansprechen, ob Model oder nicht, ob männlich oder weiblich – ganz egal, darum auch der sehr allgemeine Begriff „Leinwand“.

