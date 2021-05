Das macht der Supermond mit uns

Dem Supervollmond wird aus astrologischer Sicht große Wirkung auf unsere Libido nachgesagt.

Der Vollmond wirkt sich monatlich auf Mensch und Natur aus. Ein Mondzyklus von Vollmond zu Vollmond dauert im Durchschnitt ungefähr 29 Tage. Doch am 26. Mai ist ein ganz besonderer Vollmond zu sehen, nämlich der Supermond, dessen Einfluss besonders stark zu spüren sein wird. Der Mond erreicht dabei schon um 13:14 seine Position, in der er von Österreich aus voll erscheinen würde, jedoch kann man ihn erst ab 21:39 in seiner ganzen Pracht am Himmel sehen.

Was ist der Supermond?

Am 26. Mai 2021 ist der Mond der Erde besonders nah, wodurch er deutlich größer wirkt, als bei einem normalen Vollmond. Dieses Phänomen wird Supermond genannt. Die Bezeichnung ist kein wissenschaftlich anerkannter Begriff der Astronomie, weshalb es keine einheitliche Definition für ihn gibt. Jedoch muss der Mond zwei Voraussetzungen erfüllen, um ein Supermond zu sein. Zum einen darf der Abstand zwischen Erdmittelpunkt und Mond nicht mehr als 360.000 Kilometer betragen. Zum anderen muss es sich bei der Mondphase entweder um Vollmond oder Neumond handeln. Am 26. Mai wird der Vollmond aufgrund seiner geringen Entfernung zur Erde, die nur 357.300 Kilometer beträgt, zum Supermond.

Was ist am Supermond anders?

Da der Mond näher an der Erde ist als normalerweise, wirkt dieser größer. Diese optische Vergrößerung beträgt bis zu 7%. Deswegen ist ein größerer Teil des Mondes von der Erde aus sichtbar. Dadurch erreicht uns bis zu 30% mehr Sonnenlicht, das vom Mond abstrahlt. Supermondnächte sind demnach deutlich heller als normale Vollmondnächte.

Heiße Nacht

Dem Supervollmond wird aus astrologischer Sicht große Wirkung auf unsere Libido nachgesagt. Wer heute Nacht besonders große Lust auf Sexualität verspürt, sollte sich also nicht wundern. Aber nicht nur das: der Supemond im Mai bringt frischen Wind in die Beziehung: Der Mond verleiht Ihnen neue Energien in Sachen Liebe und Sex.

Aber nicht nur in erotischer Hinsicht erfahren wir neue Impulse. Der Supermond bringt uns eine geballte Ladung Motivation: Was sind meine nächsten Ziele, was möchte ich hinter mir lassen und was genau will ich vom Leben - Fragen wie diese werden uns in den kommenden Tagen beschäftigten. Der Supermond lässt uns Bedürfnisse klarer sehen und weist uns Wege, wie wir Wünsche in die Tat umsetzen können. In diesem Sinne: Nützen Sie die Kraft des Supermondes - egal ob in der Liebe, beruflich oder spirituell.