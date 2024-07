Das große Sommer-Horoskop von Gerda Rogers

Der Astro-Sommer hält Aufregendes bereit. Star-Astrologin Gerda Rogers blickt in die Sterne und verrät im großen Sommer-Horoskop, wie es um das Glück und die Liebe steht.

Der Sommer ist in vollem Gange und damit auch ein weiteres Kapitel voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie einen Blick in die Zukunft gewagt. Wann dürfen Sie sich auf ein Liebeshoch freuen? In welchem Abschnitt gilt finanzielle Zurückhaltung? Die „First Lady“ der Sterne gibt eine kurze Vorschau auf Ihren Sommer.

Im Juli blüht die Liebe unter der Löwe-Venus auf – zumindest für die Widder, Schützen, Fische, Steinböcke und Löwen. Bei den Sternzeichen Stier sowie Wassermann wirkt sich diese allerdings negativ aus. Spannungen könnten auf Sie zukommen. Gefahr auf Drama laufen auch die Skorpione und Zwillinge. Widerstehen Sie Ihrer Lust auf Liebes-Abenteuer!

Der August steht ganz im Zeichen der Erholung. Für viele Sternzeichen – wie Widder, Stier, Krebs, Jungfrau, Löwe und Fische – ist jetzt die perfekte Zeit für einen ausgiebigen Urlaub. Unterwegs zu sein, Bewegung und frische Luft sind in der zweiten Sommerhälfte nämlich die Wohlfühlkriterien schlechthin. Einzig die Schützen sollten ihre Auszeit in den Juli vorverlegen. Sie brauchen im August nämlich bereits zu Beginn aufgeladene Batterien. Und Achtung an die Zwillinge unter Ihnen! Mars und Jupiter verleiten Sie im August dazu, das Tempo sogar zu erhöhen. Dem lieber nicht nachgeben!

Widder

21. März – 20. April: Zeit für einen beglückenden Familienurlaub

An der Speerspitze der Tierkreiszeichen steht ein Kämpferherz. Es geht mutig voran und verhilft Initiativen zum Durchbruch. Der Widder, ein Feuerzeichen, das vor Tatendrang brennt. Seine Geduld sollten Sie aber nicht strapazieren. Ab dem 12.7. blüht die Liebe unter der Löwe-Venus auf und Sie sind wieder heiß begehrt. Der August ist ein guter Monat für einen beglückenden Familienurlaub. Gesundheit: Unterwegs zu sein, Bewegung und frische Luft sind jetzt die Wohlfühlkriterien. Ordnung zu schaffen, ist dem Wohlbefinden dienlich. Eine vernünftige Haltung sollte jetzt den Ton angeben. Seien Sie alltagstauglich, machen Sie sich nützlich! Erfolg: Mental sind Sie ab 16.8. spitze. Merkur im Löwen beflügelt Ihre Kreativität. Ab Mitte Juli klappt das Zusammenspiel mit anderen wieder bestens. Finanzieller Aufschwung inklusive. Der August ist ein wichtiger Monat für organisatorische Nachjustierungen und strukturelle Bereinigungen. Nehmen Sie sich ruhig auch eine Auszeit, um alles in Ruhe zu überdenken!

Stier

21. April – 20. Mai: Cool und pragmatisch mag man sie am Liebsten

Was der Stier einmal besitzt, lässt er so schnell auch nicht mehr los – ein Herz genauso wie alles Materielle. Und nur ein klar abgegrenztes Revier gibt ihm Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Veränderungen nicht erwünscht. Liebe: Bis 5.8. kann es noch Spannungen unter der Löwe-Venus geben. Danach sind Sie aber wieder eine heiße Aktie. Cool und pragmatisch mag man Sie am allerliebsten. Gesundheit: Die Hochenergiephase hält bis 20.7. an. Überfordern Sie nur Herz und Kreislauf nicht! Sich zur Entspannung massieren zu lassen, tut Ihnen jetzt besonders gut. Bis 15.8. sind Sie mental sehr stark. Danach sollten Sie aber Ihre Nerven schonen. Gute Zeit für einen erholsamen Urlaub, in dem Sie sich richtig verwöhnen lassen sollten. Erfolg: Passen Sie auf, dass Sie nicht auf Kollisionskurs geraten. Werden Sie diplomatischer. Honorieren Sie die Ideen anderer.

Zwillinge

21. Mai – 21. Juni: Widerstehen Sie der Lust auf neue Abenteuer in der Liebe

Die Meister der Kommunikation: Wenn Sie auf dem neuesten Stand der Dinge sein wollen, dann fragen Sie am besten Zwillinge! Wenn Sie Ihre ­Informationen mit anderen teilen möchten, dann sagen Sie es Zwillingen. In der Liebe hilft Ihnen Mars im Stier, auf sicherem Kurs zu bleiben. Auch Venus lässt Sie Geborgenheit schätzen. Widerstehen Sie der Lust auf neue Abenteuer ab dem 12.7.! Gesundheit: Unter dem soliden Stier-Mars geben bis 20.7. noch Ruhe und Stabilität den Ton an. Ab dem 21.7. meldet sich

Saturn wieder zu Wort. Da ist erst mal Gelassenheit angesagt. Mars und Jupiter in Ihrem Zeichen verleiten Sie im August dazu, Ihr Tempo deutlich zu erhöhen. Vorsicht, Saturn könnte im Weg stehen! Einsatz klug dosieren, um sich nicht zu überfordern. Erfolg: Wirtschaftliche Sicherheit hat immer noch Vorrang. Daher im Zweifel lieber einen Schritt zurück! Nehmen Sie Hilfe an!

Krebs

22. Juni – 22. Juli: Die angenehmen Seiten des Lebens genießen

Der Krebs ist der fürsorglichste Wegbegleiter. Traditionsbewusstsein, ­Heimatverbundenheit und ein starker Familiensinn zeichnen ihn aus. ­Nehmen Sie auf seine sensible Seele Rücksicht! Liebe: Unter der Jungfrau-Venus hält man zwar nicht viel von Romantik, fühlt sich aber bei Ihrer sozialen Ader gut aufgehoben. Bringen Sie sich aktiv ein, Engagement mag man. Gesundheit: Sie sollten sich mehr Zeit nehmen, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. Fahren Sie doch mit Ihren Lieben auf Urlaub, das lässt Sie bestimmt aufblühen! Verschaffen Sie sich mehr frische Luft, Bewegung und Abwechslung! Juli ist ein guter Monat, um Reisen zu unternehmen und Eindrücke zu sammeln. Erfolg: Sie kommen bei Vorstellungsterminen hervorragend an. Treten Sie ruhig selbstbewusst auf! Ein guter Zeitpunkt auch, um sich selbstständig zu machen. Falls Sie jetzt nicht auf Urlaub sind, sollten Sie die Zeit für organisatorische und administrative Bereinigungen nutzen. Misten Sie mal aus!

Löwe

23. Juli – 23. August: Im Sommer mit Familiensinn punkten

Man muss nur den Sonderstatus, der Löwen innewohnt, respektieren. Sie sind mutige und großzügige Beschützer, loyale Freunde, feurige Liebhaber, einfach wunderbare Weggefährten, die das Herz am rechten Fleck haben. Liebe: Im Juli geben Sie Ihren Lieben den ersehnten starken Rückhalt. Verwöhnen Sie sie großzügig. Zum Beispiel mit einem unvergesslichen Urlaub. Bis 5.8. steht die Liebe noch in voller Blüte. Danach wird es aber Zeit, dass Sie Ihre Beziehungstauglichkeit auch im Alltag unter Beweis stellen. Das ist jetzt die Lernaufgabe. Gesundheit: Der Stier-Mars konfrontiert Sie noch bis 20.7. mit großen Herausforderungen. Ein erholsamer Urlaub wäre als Ausweichmanöver ideal. Erfolg: Auch im Beruf gilt: Auf jeden Fall viel kürzertreten!

Jungfrau

24. August – 23. September: Im Juli ist Kraft und Ruhe tanken angesagt

Der dienstbare Geist im Tierkreis, auf den man sich immer verlassen kann. Er ist immer zur Stelle, wenn Ordnung, Fleiß, Hausverstand und soziales Verantwortungsbewusstsein gefragt sind. Liebe: Im Juli ist Zusammenrücken und das liebevolle Miteinander stärken die Devise. Gönnen Sie sich gemeinsame Lebensfreude und seien Sie dabei ja nicht kleinlich! Gesundheit: Bis 20.7. hält Ihr aktuelles Hoch noch an. Tanken Sie nachhaltig Kraft und Ruhe, um für die anstrengenden Wochen ab der letzten Monatswoche gut gerüstet zu sein. Im August wäre es gut, sich einmal durchchecken zu lassen, um gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorzubeugen. Spannen Sie mal aus, ein Kuraufenthalt wäre am besten! Erfolg: Mars ist Ihren Ambitionen immer noch sehr gewogen.

Waage

24. September – 23. Oktober: Wiederentdeckung der Langsamkeit

Diplomatie ist die große Stärke der Waage, Konsens und Harmonie sind ihre Mission. Sie ist vielleicht auch das größte politische Talent. Ihrem Charme kann man sich kaum entziehen. Sie darf nur nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Liebe: Sie sollten sich dazu durchringen, mehr Familiensinn zu entwickeln. Das wird ab dem 12.7. belohnt. Dann lässt sich auch das Dolce Vita wieder gemeinsam genießen. Machen Sie es doch einfach mal ganz unkompliziert. Wenn Sie die Dinge pragmatischer sehen, kommt zwar die Romantik zu kurz, aber es gibt auch keine Probleme. Gesundheit: Juli ist ein sehr guter Urlaubsmonat. Ideal für die Wiederentdeckung der Langsamkeit und der Muße. Erfolg: Sie sind jetzt in jeder Hinsicht sehr stabil und mental damit umso agiler.

Skorpion

24. Oktober – 22. November: Ohne Dramen gedeiht die Liebe wesentlich besser

Der Skorpion kennt keine Kompromisse. Sein unwiderrufliches Motto lautet: „Ganz oder gar nicht!“ Das faszinierende Geheimnis, das den Skorpion umweht, liegt in seinem magischen Charisma und in der Tiefe seiner Gefühle. Liebe: Reißt Ihnen schon wieder der Geduldsfaden? Überdenken Sie Ihre Ansprüche, statt einen Machtkampf loszutreten, sonst könnte ab Mitte Juli der Ofen endgültig aus sein. Höchste Zeit für einen nüchternen, sachlichen, pragmatischen Anlauf. Dann kann endlich wieder Ruhe einkehren. Ohne große Dramen gedeiht die Liebe wesentlich besser. Gesundheit: Weichen Sie den Herausforderungen der Mars-Opposition in einen erholsamen Urlaub aus! Nehmen Sie aber in jedem Fall den Fuß vom Gas, sonst sind Sie auf Kollisionskurs! Sie dürfen ruhig einmal mehr Leichtigkeit entfalten und vor allem mehr für Ihre Beweglichkeit tun – körperlich, aber auch mental. Erfolg: Auf August freuen, da ist alles sehr entspannt.

Schütze

23. November – 21. Dezember: Im Juli in der Liebe heiß begehrt

Rastlos und pfeilschnell, so präsentiert sich der Schütze. Kein anderes Sternzeichen braucht so viel Luft und Bewegungsfreiheit. Die Sinn- und Ideensucher sollte man niemals an die kurze Leine legen, möchte man sie behalten. Liebe: Ab dem 12.7. sind Singles heiß begehrt, Partnerschaften blühen wieder auf. Eine gute Phase für heiße Urlaubsflirts oder um dem Miteinander neue Glanzlichter aufzusetzen. Gesundheit: Alles im grünen Bereich bis 20.7. Wie wäre es bis dahin mit einem lukullischen Urlaub, in dem Sie Ihre Batterien wieder aufladen? Sie werden Reserven brauchen. Im August könnte es wieder hektisch, anstrengend und turbulent werden. Halten Sie die Füße still und ziehen Sie sich zurück, statt sich großen Strapazen auszusetzen! Erfolg: Jetzt wäre es wohl besser, auf Erholung zu schalten und sich unnötige Herausforderungen unter der Mars-Opposition zu ersparen. Eine Nachdenkpause ist inspirierend. Zurückhaltung auf der ganzen Linie ist angesagt!

Steinbock

22. Dezember – 20. Jänner: Im Sommer energetisch kaum zu bremsen

Verlässlich, verantwortungsbewusst und ausgestattet mit einem realistischen Blick auf das Wesentliche, geht der Steinbock seinen Weg und steuert unbeirrbar seinen Zielen entgegen – bis er sie auch erreicht. In der Liebe werden Geduld, Verständnis und Fürsorglichkeit ab jetzt belohnt. Unter der Löwe-Venus kommt Lebensfreude auf. Diese großzügig zu fördern, tut der Liebe gut. Gesundheit: Bis 20.7. sind Sie energetisch kaum zu bremsen. Nutzen Sie diese Chance, um sich mehr Lebensqualität und eine bessere Work-Life-Balance zu verschaffen! Da Ihre Gelenke Ihre Schwachstelle sind, ist es jetzt ideal, um an Ihrer Beweglichkeit und Gelenkigkeit zu arbeiten. Auf zum Schwimmen und zur Gymnastik! Erfolg: Große neue Zielsetzungen? Können Sie ruhig ins Auge fassen – Sie sind ja realistisch genug, um zu wissen, wie es gehen könnte.

Wassermann

21. Jänner – 19. Februar: In der Liebe mit hohen Erwartungen konfrontiert

Die Wassermänner sind wahre Freunde und um das Wohl aller ­bemüht. Sie sind die größten Nonkonformisten unter den Sternzeichen und auf ­ständiger Suche nach Freiheit. Manchmal sind sie sehr exzentrisch. In der Liebe sind Sie ab dem 12.7. wahrscheinlich mit Erwartungen konfrontiert, die Sie nur schwer erfüllen können. Gehen Sie souverän damit um und halten Sie mehr Abstand! Im August haben Sie wieder viel bessere Karten. Vor allem, wenn Sie sich vernünftig und pragmatisch zeigen und weniger Druck machen. Gesundheit: Bis 20.7. ist noch mit großen Herausforderungen unter dem Stier-Mars zu rechnen. Das könnte allerdings auch eine Lektion darin sein, endlich rechtzeitig Nein zu sagen. August: Ein wunderbar leichter Monat. Mars und Jupiter verleihen Ihnen Flügel. Erfolg: Jetzt sind Sie in absoluter Bestform. Gute Gelegenheit aber auch, um sich neu zu organisieren.

Fische

20. Februar – 20. März: Dürfen sich hingebungsvoll geliebt fühlen

Die Kinder Neptuns sind einfühlsam, verständnisvoll und sozial. Im Reich der Ideen haben die Fische ihr eigentliches Zuhause. Sie sind überaus sensible und verletzliche Seelen, auch wenn man es ihnen nicht immer anmerkt. Liebe: Ab Juli dürfen Sie sich endlich wieder hingebungsvoll geliebt und sicher fühlen. Öffnen Sie der Lebensfreude und einem vernünftigen, verlässlichen Miteinander Tür und Tor, statt sich schon wieder verunsichern zu lassen und abzutauchen! Gesundheit: Unter dem Gegenwind durch Mars und Saturn kann es sehr mühsam und anstrengend werden. Am besten wäre es, in einen wirklich erholsamen Urlaub abzutauchen und durchzuatmen. Erfolg: Schnaufen Sie durch und genießen Sie es, sich wieder auf der sicheren Seite zu wissen. Bleiben Sie aber realistisch und lassen Sie sich nicht zu Leichtsinnigkeit verleiten! Es ist wichtig, Ruhe und Geduld zu bewahren, um vernünftige Korrekturen vorzunehmen.