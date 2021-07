Das große Love & Life-Horoskop

Erfahren Sie hier im großen Sommer-Horoskop von Star-Astrologin ­Gerda Rogers, was die warme Jahreszeit in puncto Liebe und Gesundheit für Sie bereit hält.

Die Sonne lacht, sie beflügelt uns, hebt unsere Laune und stärkt außerdem unser Immunsystem. Die niedrigen Corona-Neuinfektionen und die Lockerungen bringen nun auch eine gewisse Leichtigkeit sowie Entspannung mit sich. Die warmen Temperaturen wecken darüber hinaus unsere Liebes- sowie Urlaubssehnsucht. Doch wissen Sie, wann der optimale Zeitpunkt ist, um das Liebesglück zu finden, sich eine Auszeit zu nehmen, auf Urlaub zu fahren oder sich mehr der Gesundheit zu widmen? Ihr Horoskop kann Ihnen möglicherweise den Weg weisen und als Inspiration der besonderen Art für Ihr ganz persönliches Glück im Sommer 2021 dienen.

Gute Aussichten

„Saturn wechselte ins Zeichen Wassermann, den großen Innovator sowie Erfinder und Jupiter verspricht Fülle wie Entfaltung“, so Gerda Rogers im großen Jahreshoroskop 2021 (herausgegeben von der Mediengruppe Österreich). Doch was bedeutet diese Veränderung konkret im Sommer für die Gesundheit sowie die Liebe, ohne die wir nicht lebensfähig sind – wie uns die Corona-Pandemie so deutlich vor Augen geführt hat – und speziell für Ihr Sternzeichen? Die Star-Astrologin weiß es! Sie verrät auf den nächsten Seiten, wie Sie Ihr Liebesleben im Sommer optimieren können und wann Sie mit Liebeshochs, Glücksmomenten sowie Powerschüben zu rechnen haben. Außerdem resümiert Gerda Rogers im Sommerhoroskop darüber, wie Sie Ihre physische und psychische Gesundheit erhalten und pflegen ­können. Finden Sie außerdem en détail Ihre besten Tage aus astrologischer Perspektive in den Monaten Juli, August und September. Lassen Sie sich also hier von den Sternen inspirieren, genießen Sie Ihren Sommer und bleiben Sie gesund!

Widder

21. 3.–20. 4.

Gesundheit

Saturn steht etwas auf der Bremse, doch Sie haben immer noch jede Menge Energie. Daher nicht kopflos voran, sondern ganz genau schauen, speziell ab dem 12. 7.! Im August sollten Sie ebenso ökonomisch und gesundheitsbewusst mit Ihren Kräften umgehen. Intellektuell sind Sie in bestechender Form und allen Aufgaben gewachsen.



Liebe

Alles wird wieder gut. Sie sind im Juli wieder mehr als willkommen. Die Liebe strahlt hell, Ihr Herz schlägt so hoch wie schon lange nicht mehr. Sagen Sie einfach nur „Ja“! Im August sollten Sie zeigen, dass Ihre Liebe auch alltagstauglich ist. Ab dem 17. 8. sollten Sie vor allem auf Fairness achten, um Ihr Herzblatt nicht zu vergraulen. September: Besser, Sie verfallen nicht wieder in einen kämpferischen Modus. Damit könnten Sie viel kaputtmachen und auch Bewährtes grundlegend infrage stellen. Cool bleiben!

Stier

21. 4.–20. 5.

Gesundheit

Wirken Sie Verspannungen durch Bewegung und Massagen entgegen und schonen Sie sich bis 29. 7.! Im August ist man Ihnen sehr gewogen und Sie dürfen ruhig Hilfe annehmen und sich entlasten lassen, auch wenn Sie jetzt wieder über viel Energie verfügen. Eine ausgewogene Lebensweise ist im September Ihr Wohlfühlrezept.



Liebe

Mars, Saturn und Jupiter sorgen im Juli weiterhin für enorme Unruhe. Seien Sie flexibel und selbstkritisch, sonst könnte auch altbewährtes Glück infrage gestellt werden. August: Endlich sind Sie wieder vernünftiger und ruhiger! So lässt sich alles wieder in die richtigen Bahnen lenken. Auch für Singles ergeben sich endlich neue Chancen. Die Venus-Opposition im September könnte Ihnen ab dem 11. 9. eine Nachdenkpause verordnen. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Ihr Gegenüber und halten Sie lieber mehr Abstand!

Zwillinge

21. 5.–21. 6.

Gesundheit

Der Juli ist ein wunderbarer Monat für einen Familienurlaub. Unter der Mars-Saturn-Opposition kommt man mit Projekten ohnehin kaum voran. Laden Sie lieber Ihre Batterien auf und erholen Sie sich zwischen 30. 7. und 15. 9., um für das absolute Hoch ab dem 16. 9. physisch und mental stärker denn je sein zu können.



Liebe

Verführerische Begegnungen liegen im Juli in der Luft und da kann man sich schnell die Finger verbrennen. Nehmen Sie einen heißen Urlaubsflirt daher bloß nicht zu ernst! August: Möglicherweise haben Sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und stehen bis 16. 8. vor verschlossenen Türen. Nutzen Sie Ihre neue Chance ab dem 17. 8.! Eine wirklich klare Entscheidung, die Ihnen bestimmt nicht leicht gemacht wird, ist ab dem 11. 9. gefordert. Ab dem 16. 9. sollten Sie definitiv wissen, wohin Sie gehören.

Krebs

22. 6.–22. 7.

Gesundheit

Der Juli eignet sich für einen Familienurlaub. Da darf ruhig auch ein bisschen Luxus ins Spiel kommen. Sie haben es sich redlich verdient, sich zu verwöhnen. Der Jungfrau-Mars tut Ihnen im August bestimmt gut. Sie können die Dinge nüchterner sehen und sich praktischen Fragen zuwenden. Legen Sie mit einem neuen Fitnessprogramm los!



Liebe

Träumen Sie von Familienglück und Kindersegen? Im Juli: Es wäre klüger, die Dinge ein bisschen realistischer zu sehen und sich vom schönen Schein nicht blenden zu lassen. Im August stellt sich endlich eine nüchterne, vernünftige Haltung ein, die Ihren Ambitionen realistische Chancen einräumt. Bleiben Sie aber auch ab dem 17. 8. dabei! Bis 10. 9. steht alles noch auf sehr wackeligen Beinen, die Ihnen viel Verständnis und Toleranz abverlangen. Danach könnten Sie dafür umso reicher belohnt werden.

Löwe

23. 7.–23. 8.

Gesundheit

Bis 29. Juli: Absolute Zurückhaltung, Schonung und Vorsicht in jeder Hinsicht. Gönnen Sie sich einen erholsamen Urlaub, um Anstrengungen und Risiken auszuweichen! August: Sie können sich gut regenerieren und nervlich und mental in ruhigere Bahnen kommen. Richten Sie Ihren Fokus auf eine gesunde Lebensweise!



Liebe

Jetzt oder nie! Venus und Mars eröffnen Ihnen im Juli alle Optionen. Saturn und Jupiter verlangen allerdings eine vernünftige Haltung. Eine echte Prüfung für Ihre Gefühle. August: Sich auch als alltagstauglich zu erweisen, ist das Kriterium bis 16. 8. Danach darf es wieder etwas spielerischer werden, solange man trotzdem auf Sie zählen kann. Im September keine Dummheiten, sonst haben Sie ab dem 11. 9. definitiv das Nachsehen! Mars hilft Ihnen, sich mit den saturnischen Geboten auszusöhnen. Also standhaft bleiben!

Jungfrau

24. 8.–23. 9.

Gesundheit

Die nervlich belastende Phase klingt am 11. 7. aus. Jetzt wird es Zeit, sich endlich ausgiebig zu erholen, um für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein. Mars ist im August in Ihrem Zeichen: viel Power und große Herausforderungen. Kühlen Kopf bewahren und effizient planen! Merkur hilft Ihnen ab dem 12. 8.



Liebe

Herz ist im Juli Trumpf, auch wenn Saturn Zweifel nährt. Gehen Sie in die Offensive und punkten Sie mit einer leidenschaftlichen, großzügigen Haltung. Mars steht im August in Ihrem Zeichen und Venus bis 16. 8. ebenso. Nutzen Sie diese zwei Wochen intensiv, um der Liebe den Rücken zu stärken oder als Single fündig zu werden. September: Sie haben das Sagen, sollten aber vor allem auf Fairness und damit auf die Wünsche des Partners achten. Dann gibt es ab dem 11. 9. bestimmt kein Halten mehr.

Waage

24. 9.–23. 10.

Gesundheit

Unter der Mars-Saturn-Opposition kommt es immer noch auf die richtige Dosis bei allem an. Speziell die richtige die Life-Work-Balance ist das Thema dieses Sommers. Jetzt heißt es gut aufpassen, dass Sie Ihren Nerven nicht zu viel zumuten. Schießen Sie nicht übers Ziel und besinnen Sie sich auf eine gesündere Lebensweise!



Liebe

Gut, wenn Sie Ihr Herz sprechen lassen, denn das weiß ganz genau, was es will und kriegt es auch. Am Ende sollte aber die Stimme der Vernunft den Ausschlag geben. Venus (bis 16. 8.) und Mars in der Jungfrau im August: Das sieht ganz nach Harmonie aus. Man weiß, was man an Ihnen hat – das wird ab dem 17. 8. auch gebührend gewürdigt. September: Es ist Zeit, definitiv Ja zu sagen. Dafür dürfen Sie all Ihre Entschlossenheit in die Waagschale werfen. Unter der Skorpion-Venus ab 11. 9. geht es um ultimative Hingabe.

Skorpion

24. 10.–22. 11.

Gesundheit

Wer kann, sollte jetzt einen möglichst erholsamen Urlaub antreten, um nicht in die Nähe eines Burn-outs zu geraten. Aber nicht feiern, sondern wirklich ausruhen! Im August kehrt nach und nach wieder Ruhe sowie Gelassenheit ein. Der ideale Moment, um sich für den Rest des Jahres vernünftig zu organisieren.



Liebe

Ziehen Sie sich im Juli lieber zurück, denn man weiß mit Ihren Ambitionen nichts anzufangen. Willkürliche erotische Abenteuer bescheren bestenfalls Probleme. Im August ist endlich die Stimme der Vernunft am Wort. Warten Sie aber mit Aussprachen bis 12. 8. zu. Es ist höchste Zeit, mehr Rücksicht auf Ihr Gegenüber zu nehmen. Wenn Sie sich bis 10. 9. vernünftig arrangieren, kann alles wieder ins Lot kommen. Es geht um ein faires Miteinander. Wer das einhält, darf sich willkommen fühlen.

Schütze

23. 11.–21. 12.

Gesundheit

Mars spendet jetzt viel Energie, Jupiter und Saturn verlangen aber, dass Sie sie sinnvoll und vernünftig einsetzen. Zum Beispiel im Dienst einer gesünderen Lebensweise. Wer zu verschwenderisch mit seinen Kräften umgegangen ist, sollte im August eine Pause einlegen. Eine Kur oder ein echter Erholungsurlaub wäre dafür ideal.



Liebe

Wer lieber flirtet und die Gunst des Augenblicks nutzt, sollte bis 22. 7. zur Stelle sein. Aber Vorsicht, Leidenschaft könnte ab dem 23. 7. in Liebeskummer münden! Unter der Jungfrau-Venus (bis 16. 8.) lässt Ihre Liebeslust spürbar nach. Vielleicht sollten Sie doch mal länger darüber nach denken, welchen Weg Sie gehen wollen. September: Bis 10. 9. ist Ihnen Venus sehr gewogen und auch Mars hilft Ihnen, endlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ab dem 11. 9. zählt nur noch ein bedingungsloses „Ja“.

Steinbock

22. 12.–20. 1.

Gesundheit

Unter der Mars-Saturn-Opposition ist im Juli Ihr klarer Verstand gefragt: Wie lässt sich Stress reduzieren? Straffen Sie Ihr Programm, verschieben Sie allzu Anstrengendes! Top im August: physisch und auch mental (ab 12. 8.) in Hochform. Auch ein hervorragender Monat, um gesundheitsbewusster zu werden und sich zu pflegen.



Liebe

Im Juli harmonieren Mars und Venus wieder. Lebensfreude wird zum zentralen Thema. Eine gute Phase für einen Liebes- oder Familienurlaub. Seien Sie möglichst großzügig! Bis 16. 8. schlägt Ihr Herz bestimmt höher. Beste Voraussetzungen für Singles, um sich wieder richtig zu verlieben, für Gebundene, den Zusammenhalt zu festigen. September: Bei manchen kriselt es seit Ende August wieder ein wenig. Hier sollte die Vernunft am Wort sein. Und ein guter Schuss Toleranz. Ihre Ansprüche sind nicht der Maßstab.

Wassermann

21. 1.–18. 2.

Gesundheit

Jetzt könnten Ihnen Saturn und Mars sehr schnell Ihre Schwachstellen aufzeigen. Schonen Sie sich und gehen Sie kein gesundheitliches Risiko ein! Zeit, um durchzuatmen im August: Vor allem, um sich definitiv auf eine gesündere Lebensweise zu besinnen. Jedenfalls ein Erholungsmonat, gut für Kuren und Therapien.



Liebe

Die Spannungen nehmen im Juli deutlich zu. Lassen Sie sich bloß nicht auf Abenteuer und schon gar nicht auf Konfrontationen ein, sonst könnten Sie definitiv ausgespielt haben! Die Lage beruhigt sich im August wieder, die Vernunft gewinnt die Oberhand zurück. Ab dem 17. 8. schließt man Sie erneut ins Herz und Sie wissen genau, wohin Sie gehören. Bis 10. 9. trübt nichts Ihr Liebesglück. Dann aber könnte man Ansprüche stellen, die Sie überfordern. Bemühen Sie sich um faire Kompromisse, statt abzublocken!

Fisch

19. 2.–20. 3.

Gesundheit

Lassen Sie sich von Spannungen, die Sie nichts angehen, nicht nervlich fertigmachen! Ab dem 12. 7. sind Sie wieder viel gelassener. Versorgen Sie sich nur gut! Im August wird es Zeit, einen erholsamen Urlaub anzutreten. Dann entrinnen Sie dem großen Stress, der andernfalls auf Sie zukäme. Wer nicht weg kann: Ruhe bewahren!



Liebe

Der Juli ist ein wunderbarer Monat. Perfekt, um alten Beziehungen neues Leben einzuhauchen oder einer neuen Liebe endlich das Jawort zu geben. Den Mutigen gehört die Welt. Die Mars-Opposition könnte im August für Turbulenzen sorgen. Ziehen Sie sich lieber eine Weile zurück, um Spannungen nicht eskalieren zu lassen! Bewahren Sie Ruhe. Im September sind Sie allmählich wieder in der Lage, die Dinge ein wenig objektiver und klarer zu sehen. Das wird Ihren Gefühlen ab dem 11. 9. wieder Auftrieb geben.