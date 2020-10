Das bedeutet der Blue Moon zu Halloween

Mystische Athmosphäre zu Halloween: Der Stier-Vollmond am Samstag bringt uns neue Energien.

Der Oktober verabschiedet sich heuer mit einer echten Seltenheit am nächtlichen Himmelszelt. Nur etwa alle 2-3 Jahre ereignet sich das Phänomen eines "Blue Moon". Der Begriff bezeichnet einen Doppel-Vollmond innerhalb eines Monats. Diesen Oktober ging sich das genau aus: Am 1. Oktober war ein Vollmond zu beobachten und morgen, zu Halloween, ereignet sich das Himmelsspektakel um 15:49. Trotz der Bezeichnung "Blue Moon" wird der Mond nicht bläulich erscheinen. Der Name geht auf Naturereignis um 19. Jahrhundert zurück, welches einmalig zu einer bläulichen Einfärbung führte.



Stier-Vollmond zu Halloween bringt Kuschelmomente

Der Stier-Vollmond am 31. Oktober setzt den gemütlichen Kurs des letzten Widder-Vollmonds fort und sorgt für Romantik und gute Finanzen. Allerdings sollte man keine großen Risiken eingehen und lieber die stabile Ausgangssituation weiter festigen. Jetzt wäre es auch an der Zeit seinem Körper etwas Gutes zu tun und sich auf die kommende Wintersaison vorzubereiten. Nützen Sie den zweiten Vollmond im Oktober für Wellness und Selfcare. Der "Blue Moon" steht für Stabilität und das Mobilisieren von Ressourcen und Kräften für die kommende Saison. Gleichzeitig verspüren wir aber auch das Bedürfnis, unsere Individualität zu entfalten und uns neu zu erfinden. Jetzt ist genau die richtige Zeit für neue Hobbies und Projekte, die sie bisher auf die lange Bank geschoben haben: ein Buch schreiben, ein DIY-Projekt abschließen oder endlich ausmisten und das Zuhause neu gestalten.

Im Sinne des Social Distancing und der coronabedingten Isolation bringt uns der Stier die richtigen Vibes für die Cocooning-Jahreszeit. Spirituell schließen wir nun mit dem Sommer ab und üben uns in Gelassenheit und Ruhe. Wir können die Quality-Time mit dem Partner oder uns selbst wieder genießen und freuen uns auf besinnliche Abende, wenn es draußen dunkel, nass und kühl ist. Dieses Halloween wird also alles andere als gruselig!