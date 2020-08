Butt-Squeeze-Challenge für mehr Akzeptanz der Dellen

Der Instagram-Feed scheint sich in zwei Teams zu spalten: Jene Blogger, die der Perfektion huldigen und im Kontrast dazu jene Influencer, die ihre Makel zelebrieren. Letzteres Lager holt sich bei den Usern besonders viele Sympathiepunkte, allen voran die niederländische Bloggerin Rianne Meijers. Über eine Million Follower zählt ihr Account, auf dem sie auf humorvolle Weise die oberflächliche Instagram-Ästhetik aufs Korn nimmt.



Anfang der Woche schickte Rianne eine Challenge an gleichgesinnte Blogger, die mit dem Mythos des dellenfreien Pos aufräumen sollte: So gut wie jede Frau - egal ob schlank oder kurvig – hat Cellulite. Niemand sollte sich für seine Orangenhaut schämen oder gar davor zurückschrecken, am Strand einen Bikini oder Shorts zu tragen. Rianna und ihre Influencer-Freudinnen erstellten gemeinsam ein Video, in welchem sie ihre Pobacken anspannen und so ihre Dellen ins Rampenlicht rücken. Über 1,3 Mio Mal wurde die #Buttsqueezechallenge bereits geliked.

Namhafte Bloggerinnen wie Xenia Adonts, Helen Owen oder Danae Mercer machen die witzige Challenge zum viralen Hit mit starker Botschaft für mehr Körperakzeptanz.