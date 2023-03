Die Trennungsgerüchte rund um Italiens Instagram-Superstars verdichten sich.

Dunkle Wolken über Italiens Märchen-Pärchen: Bei Instagram-Ikone Chiara Ferragni (35) und Rapper Fedez (33) schlägt das verflixte siebente Jahr zu. Seit 2016 sind sie ein Paar, seit fünf Jahren verheiratet und Eltern zweier entzückender Kinder. Doch wie in jeder Beziehung gibt es nicht nur gute, sondern auch schlechte Zeiten. Die Gerüchteküche brodelt, denn bei Fedez herrscht auf Instagram Frunkstille und Chiara verliert kein Wort über ihren Gatten. Der Sendepause geht ein Skandal bei San-Remo-Musikfestival voraus: Fedez trug ein SS-Kostüm, küsste auf der Bühne fremd und twerkte mit dem Musiker Rosa Chemical. In der Werbepause soll es zum Streit gekommen sein.

Reality-Show auf Eis gelegt

Ein weiteres Indiz für eine Beziehungskrise: Die nächste Staffel der Reality-Show über die Familie "Ferragnez" ist auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Weder Chiara noch Fedez nahmen dazu Stellung. Während Fedez sich ganz aus dem öffentlichen Rampenlicht zurückzieht, macht Chiara Business as usual auf Instagram. Aufmerksamen Fans ist aufgefallen, dass die Influencerin in ihren Outfit-Posting auf Instagram manchmal ohne Ehering zu sehen ist. Auf Familienbildern ist kein Papa in Sicht, weshalb gemunkelt wird, dass der Haussegen bei den "Ferragnez" schief hängt.