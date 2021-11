Ab heute 15:00 Uhr öffnet der schönste Adventmarkt Wiens. Wir empfehlen eine Runde durch die Kunsthandwerk-Hütte, Besuch der Bastelstube und danach die Köstlichkeiten der unterschiedlichen Hütten zu verkosten.

Die „Stubn“, also hochwertige Altholzhütten, zaubern einen Adventdorfcharakter mitten in Wien. Die detaillierte Altholzoptik dieser Hütten sorgt für eine heimelige und gemütliche Atmosphäre. Der Besuch des wunderschönen Adventmarkts ist nur noch bis Sonntag, 21.11. möglich. Bewundern Sie also dieses Wochenende noch die "Stubn" und die ausgestellten Produkte, und genießen Sie die Köstlichkeiten der verschiedenen Stände.

„Feierabend with friends“

Gemeinsames Erleben und gemeinsames Genießen steht im Alm Adventdorf im Mittelpunkt.

Der exklusivste Almstand Wiens „Feierabend with friends“ - „der Stand der Dinge“ darf dabei nicht fehlen- er bietet Köstlichkeiten aus Wien, wie zB exclusive Weine des Weingut Cobenzl Wien, ausgezeichnete Destillate von/aus Kukmirn bis hin zur Steiermark mit der Region Fürstenfeld/Bad Loipersdorf.

Besucher:innen können sich außerdem auf stilvoll ausgestellte Produkte von Kunsthandwerksproduzenten und kleinen Ein-Personen-Unternehmen freuen.

Beim Besuch ist man der Therme Loipersdorf und dem Hotel das Sonnreich sehr nahe und genießt die Gastfreundschaft „Kommen als Gast- gehen als friend!“

Sicherheit am Adventmarkt

Es besteht die Möglichkeit sich bei einer Teststation der Rotunden-Apotheke bis 20:00 Uhr kostenlos PCR testen zu lassen und mit entsprechendem Nachweis ist der Adventmarkt am Messeplatz- erreichbar mit U2 Messe oder mit PKW Parkhaus in der Nordportalstraße- bis 22:00 Uhr entspannt und sicher zu besuchen.

