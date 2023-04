BattleKart Wien: Volle Fahrt ins Abenteuer

Spiel, Spaß und Action für alle Generationen, pures Rennfeeling für Jedermann und wie in Videospiel-Klassikern über Pisten rasen und Punkte sammeln – genau das verspricht ab sofort BattleKart, eine neue Attraktion in der Messe Wien. Bei diesem Spektakel werden pro Spiel bis zu 12 Fahrer gleichzeitig in supersportlichen Elektro-Karts selbst aktiv und fahren mit den kleinen Flitzern in von 52 Beamern projizierten virtuelle Erlebniswelten auf einer Hallenfläche von 2.700m2.

Durch spezielle Funktionen an dem Lenkrad und Monitor können die Spieler den Mitstreitern das Leben schwer machen und auf dem Rennparcours so richtig Gas geben. Dabei tauchen alle Racer in eine erweiterte Realität ein und erleben verschiedene Strecken und Spiele, es verschmelzen die reale und die virtuelle Welt – ganz ohne VR-Brille. Der geschickte Einsatz interaktiver und überraschender Elemente wie Raketen, Ölfässer und Turbos sorgen für Abwechslung und Überraschung auf der Strecke.

„Ich freue mich sehr, dass wir BattleKart erstmals nach Österreich bringen. Wir bieten in der Messe Wien insgesamt sechs Spielmodi an, die den Spielern eine völlig neue Art des Videospiels zeigen.“ so der Erfinder Sébastien Millecam. Zur Spielauswahl stehen das klassische Rennspiel mit BattleRace, BattleSnake, BatteFoot für Fußballfreunde, BattleVirus, BattleColor und BattlePool, den wohl flashigsten Billardtisch.

Für die Sicherheit aller sorgt ein raffiniertes Software- und Antikollisionssystem. Jedes Spiel dauert 15 Minuten, eine Mindestkörpergröße von 1,45 Meter ist Voraussetzung. Eine Altersbegrenzung nach unten oder oben gibt es nicht.

BattleKart ist ein einzigartiges, ultrainnovatives Konzept mit transparenter Technologie, die für absoluten Spaß sorgt, egal ob Erfahrung mit E-Kartfahren und Videospielen oder nicht.

Tickets für den Rennspass sind ausschließlich im Vorverkauf online buchbar. Sichern Sie sich noch heute ein Kart! Plätze für Spiele und Zeiten kann man ab sofort unter https://wien.battlekart.com/de buchen.



BattleKart Wien

Messe Wien – Halle C

Zugang über Trabrennstrasse (U2 Station Krieau oder Parkhaus D)



Ticketpreise unter: https://wien.battlekart.com/de/preise/

Gruppen: Teamausflüge, Geburtstage, Junggesellenabschiede oder ein Wiedersehen unter Freunden – bei BattleKart ist Adrenalin für alle garantiert.



Öffnungszeiten:



Montag bis Freitag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonntag 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Eventuelle Änderungen und Sonderöffnungszeiten entnehmen Sie bitte https://wien.battlekart.com/de/oeffnungszeiten