Astro-Check: Ihr Wochenhoroskop

Die Star-Astrologin hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Nicht zu rigid in Ihren Erwartungen! Überdenken Sie Ihre Ansprüche objektiv, sonst schütten Sie das Kind mit dem Bad aus!

Gesundheit: Denken Sie an ein neues Styling? Nur nicht zu radikal, lassen Sie sich lieber kompetent beraten!

Beruf: Zeit für einen Kassasturz! Es wäre jetzt gut, Ihre Finanzgebarung grundlegend zu überdenken.

Stier

Liebe: Unter der Venus-Opposition könnte es auch für bewährte Beziehungen eng werden. Kompromissbereit fahren Sie sicher besser.

Gesundheit: Auch Ihre Attraktivität könnte unter der Venus-Opposition leiden. Schauen Sie besser auf sich!

Beruf: Vorsicht in finanziellen Belangen! Es wäre klug, Investitionen noch ein wenig zu vertagen.

Zwillinge

Liebe: Jetzt ist mit der Liebe nicht mehr zu spaßen. Sie sollten genau wissen, was Sie wollen und ganz klar ja oder nein sagen.

Gesundheit: Sie wissen doch, dass Schönheit auch von innen kommt. Überdenken Sie Ihre Lebensgewohnheiten!

Beruf: Mit Pragmatismus ist es nicht mehr getan. Engagieren Sie sich für grundlegend neue Konzepte!

Krebs

Liebe: Venus ist Ihnen nun ganz besonders gewogen, aber Mars sorgt für Unentschlossenheit. Machen Sie daher nicht zu viel Druck!

Gesundheit: Es könnte sehr stressig werden. Gelassenheit ist das Gegenrezept, Meditation ein guter Ansatz.

Beruf: Gehen sie nicht auf Konfrontationskurs! Kompromissbereitschaft ist bestimmt erfolgreicher.

Löwe

Liebe: Jetzt sind besondere Achtsamkeit, Vorsicht und Loyalität geboten. Wer Eifersucht provoziert, setzt sehr viel aufs Spiel.

Gesundheit: Herz und Kreislauf mehr denn je unter Kontrolle halten. Reduzieren Sie Belastungen vernünftig!

Beruf: Wer Kompromisse ablehnt und eigensinnig handelt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen.

Jungfrau

Liebe: Singles sollten am Dienstag und Mittwoch die Augen offen halten. Vielleicht ist jetzt auch an der Zeit endgültig ja sagen.

Gesundheit: Es ist nicht leicht, das richtige Maß zu finden. Das ist aber entscheidend für Ihr Wohlbefinden.

Beruf: Sie sollten sich gründlich mit anderen abstimmen, um einvernehmliche Lösungen zu finden.



Waage

Liebe: Schluss mit lockeren, unverbindlichen Flirts! Wer sich vor klaren Entscheidungen drückt, muss auf Konflikte gefasst sein.

Gesundheit: Ruhiger und gelassener bis Donnerstag! Und bei der Körperpflege mehr Bedacht auf Tiefenwirkung!

Beruf: Sie kommen mit Ihren Ambitionen in Fahrt. Finanzielle Fragen brauchen ein klares Konzept.

Skorpion

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen bringt Beziehungsfragen auf den Punkt. Seien Sie kompromissbereit und stellen Sie keine Ultimaten!

Gesundheit: Schauen Sie auf Ihr Wohlbefinden! Ihr Aussehen dankt es Ihnen, wenn Sie sich nicht überfordern.

Beruf: Man schätzt Ihre Kompetenz und unterstützt Sie gerne. Honorieren Sie es mit Entgegenkommen!

Schütze

Liebe: Es könnte Leidenschaft ins Spiel kommen und damit ist nicht zu spaßen. Wer Vorbehalte hat, sollte sich lieber zurückhalten.

Gesundheit: Der große Stress klingt ab, Sie kriegen wieder viel mehr Energie und somit auch neue Motivation.

Beruf: Nicht zu voreilig mit Ihren Ambitionen! Nachhhaltiger Erfolg will gründliche Feinabstimmung.



Steinbock

Liebe: Venus meint es wieder viel besser mit Ihnen. Das nutzt aber wenig, wenn Sie in Ihren Ansprüchen nicht ein wenig nachgeben.

Gesundheit: Zeit, Ihre Attraktivität wieder bewusst zu unterstreichen. Warum nicht mit einem neuen Styling?

Beruf: Wenig entscheidungsfreudiges Klima. Ohne gründliche Überzeugungsarbeit wird es nicht gehen.

Wassermann

Liebe: Mit Ihrem Freiheitsdrang könnten Sie sehr viel auf's Spiel setzen. Höchste Zeit, mehr Disziplin und Loyalität zu entfalten.

Gesundheit: Mars bringt einen Energieschub. Passen Sie nur auf, dass Sie Ihren Kreislauf nicht überfordern!

Beruf: Hören Sie in finanziellen Fragen auf andere, bevor es eng wird! Sie neigen jetzt zu Übermut.

Fische

Liebe: Endlich bringt Ihnen Venus wieder die heiß ersehnte Zuneigung. Nehmen Sie sie dankbar an, ohne wieder zu viel zu verlangen!

Gesundheit: Sie blühen auf und damit auch Ihr Selbstwertgefühl. Pflegen Sie Ihre Attraktivität nachhaltig!

Beruf: Freuen Sie sich auf finanzielle Zuwächse, achten Sie aber auf faire, vernünftige Verteilung!