Alles über Nicole Poturalski

Nach dem jahrelangen Rosenkrieg mit Angelina Jolie (45) gönnen wir Brad Pitt (56) eine neue Liebe – und die scheint er gefunden zu haben. Gerade war er auf seinem romantischen Weingut „Château Miraval“ in Südfrankreich. Mit einer Frau. „Wie verliebte Teenager“ sollen die beiden sich laut dem US-Blatt „OK!“ verhalten haben: „Sie küssten sich und Brad war ihr gegenüber sehr aufmerksam. Er befand sich an einem halb öffentlichen Ort, schien aber nichts dagegen zu haben, dass Leute ihn sahen.“

Wer ist sie? Die Frage nach dem Namen der schönen Dame an Brads Seite war schnell geklärt: Sie heißt Nicole Poturalski (27) und ist ein erfolgreiches deutsches Model. Dass die Beauty Pitts Aufmerksamkeit erregt hat, ist kein Wunder. Sie sieht fast aus wie eine jüngere Version seiner Ex Angelina, mit einem sexy Einschlag von Supermodel Irina Shayk (34). Freunde beschrieben ‚Nico‘, wie sie sie nennen, in der „Bunte“ als „ungeheuer sinnliches Wesen“. Sie soll herzlich sein, klug, belesen und interessiert sich – genau wie der Schauspieler – für Kunst. Außerdem spricht Nicole, deren Familie aus Polen stammt, vier Sprachen. Die beiden kennen sich schon seit einem Jahr. Damals stellten Brad Pitt und Leonardo DiCaprio (45) den Film „Once Upon a Time ... in Hollywood“ vor. Nach dem Dinner im Szenelokal „Borchardt“ ging es weiter in eine Berliner Bar. Am Ende reiste Brad mit Nicoles Nummer im Gepäck ab. Drei Monate später sah man das Duo gemeinsam in Los Angeles bei einem Konzert von Kanye West (43) im Hollywood Bowl. Sie wirkten vertraut und in Flirtlaune.

Pikant. Die Sache hat aber einen Haken: Nicole Poturalski ist verheiratet. Ihren Mann Roland Mary (68) kennt sie, seit sie ein Teenager war. Die beiden haben einen Sohn, Emil (6), mit dem sie in Berlin leben. Auf die Romanze seiner Gattin soll der Promiwirt, in dessen Lokal Nicole und Brad sich trafen, gelassen reagieren. Angeblich führen die beiden eine offene Beziehung, verriet ein Insider der „Daily Mail“: „Roland interessiert sich nicht für Negativität oder Eifersucht.“





Und Angie? Die soll nicht unbedingt erfreut sein. Besonders die Tatsache, dass Brad mit seiner Neuen ausgerechnet dort urlaubte, wo Pitt und Jolie geheiratet haben, könnte ihr bitter aufstoßen. Brad soll sich ­Insidern zufolge schon auf eine heftige Reaktion der Schauspielerin eingestellt haben. Aber: „Das ist ihm egal.“