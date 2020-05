Wie die Corona-Krise Familien trifft

Jeder zweite unter Druck Wie eine vergangene Woche veröffentlichte Untersuchung von SORA und des Momentum Instituts aufzeigt, sind Österreichs Familien durch die Corona-Krise stark belastet. So hieß es aus jedem zweiten Haushalt mit mindestens einem Kind unter 15 Jahren, dass die Belastung sehr hoch sei. Bei Müttern sogar deutlich häufiger als unter Vätern. 15 % aller Eltern in Doppelverdienerhaushalten müssen ihre Kinder teils unbetreut zu Hause lassen. In Haushalten, in denen beide Elternteile auswärts arbeiten müssen, sagt jede/r Dritte, dass das Kind zumindest einen Teil des Tages alleine zu Hause verbringt. © Momentum Institut Studien Für die repräsentative Studie wurden von 14.–22. April österreichweit 524 Eltern von Kindern unter 15 Jahren befragt.