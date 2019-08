Uranus im Stier: Was der Planet mit uns macht

Im Frühjahr hat sich ein Planetwandel vollzogen, der die Energien der kommenden sieben Jahre bestimmen wird. Der Widder hat Platz gemacht für den Stier, der nun im Uranus steht. Die Sterne bleiben bis zum April 2026 in dieser Konstellation und können unser Handeln und unsere Sichtweise auf das Leben auf dem Planeten Erde stark beeinflussen.

Ära der Nachhaltigkeit

Während der Widder – ein sehr wettbewerbsorientiertes und männlich dominiertes Zeichen – viel Kraft auf seine Außenwirkung verschwendet, leitet der Stier eine Ära der Besinnlichkeit ein. Die Generation Instagram wird auf Detox gehen: Statt digitalen Likes suchen wir wieder die Nähe zur Natur und arbeiten lieber an realen Beziehungen.



Recycling, die Do-it-Yourself-Bewegung und Nachhaltig sind wichtige Themen der nahen Zukunft. Wir bauen wieder selber Gemüse an oder achten auf Regionalität beim Einkaufen, reparieren Dinge statt Neues zu kaufen und suchen einen Weg aus der Konsumspirale. Statt in Luxusgüter zu investieren, geben wir unser Geld lieber für hochwertige Lebensmittel und langlebige Dinge aus, die uns lange begleiten und uns gut tun.

Zeit des Feminismus

Der Stier ein ein weiblich bestimmtes Zeichen, der Uranus steht für Innovation: Diese Kombination könnte bedeuten, dass sich die feministische Welle noch weiter aufbäumt und Frauenrechte und Gleichberechtigung global vorangetrieben wird. Der Stier ist der "erdigste" aller Erdzeichen und wird von der Venus geführt, welche natürlich für Liebe und Schönheit steht. Kreativität, lebensbejahende Energien und Güte könnten eine Hippie-Renaissance einleiten. Unser Planet - die Erde - würde es uns danken.