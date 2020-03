Sport hält nicht nur fit, sondern auch glücklich. Bewegung sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen – dies hilft uns leichter, mit seelischen Verstimmungen und Ängsten umzugehen. On top ist derzeit die beste Möglichkeit, ganz schonend und nachhaltig am Sommerbody zu arbeiten. (Sperrige) Fitness-Geräte sind für ein Full-Body-Workout übrigens nicht unbedingt nötig. Jede Menge Kalorien verbrennen und Muskeln kräftigen, können wir auch auf unsere Yogamatte oder sogar auf dem Teppich. Personal Trainerin Magdalena Henkel zeigt uns auf diesen Seiten ein 45-Minuten-Trainingsprogramm, das Körper und auch Seele in Top-Form bringt.

Burn better!

Gestartet wird mit einem mobilisierenden Warm-up. Ist der Körper auf Betriebstemperatur, geht es an die funktionellen Kräftigungsübungen. Ausfallschritte & Co. trainieren und formen gezielt die Muskulatur unserer „Problemzonen“, wie Po, Beine und Rücken. Die Durchführung in Zirkelform (Anm.: insgesamt drei Durchgänge empfohlen) sorgt zudem für eine stetig erhöhte Herzfrequenz – so wird das Herz-Kreislauf-System fit ­gehalten und der Kalorienverbrauch gepusht.