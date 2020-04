Streaming-Tipps für zu Hause

Sex Education



Die Mutter ist Sexualtherapeutin und Otis gibt in der Schule selbst Sex-Tipps weiter. Die Feel-good-Serie ist auf Netflix verfügbar. Little Miss Sunshine



Olives großer Traum ist es, bei einem Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Zusammen mit ihrer chaotischen Familie macht sich die Little Miss Sunshine auf die Reise. Auf Amazon Video. The Bold Type



Das Leben am Big Apple – ob im Job, Freundeskreis oder Liebesleben– ist aufregend und chaotisch. The Bold Type, das „Sex and the City“ der Millennials, ist auf Amazon Video zu sehen. Grace & Frankie



Unterschiedlicher können Grace & Frankie nicht sein und trotzdem haben sie etwas gemeinsam: Ihre Ehemänner haben seit Jahren eine Affäre. Auf Netflix.



Ziemlich beste Freunde



Philipp ist ab dem Hals gelähmt und benötigt Hilfe. Er stellt den, aus dem Gefängnis entlassenen Driss ein und sie werden Ziemlich beste Freunde. Auf Netflix.

The Chef’s Table



Gutes Essen macht glücklich. Besonders, wenn man vom Sofa aus den weltbesten Köchen dabei zu sehen darf, wie sie in Chef’s Table kulinarische Meisterwerke kreieren. Auf Netflix. Mulan



Mit Mulan wurde der nächste Disney-Zeichentrickfilm real verfilmt. Das Erscheinungsdatum ist noch unklar. Bis dahin gibt es das Original auf Disney+ zu sehen.