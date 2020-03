So viel sollte man monatlich sparen

1. Lebensmittel-Check vor dem Einkaufen Überprüfen Sie vor dem Einkauf, welche wertvollen Schätze sich noch in Ihrem Vorrats- und Kühlschrank befinden. 2. Satt einkaufen gehen Wenn der Magen nicht knurrt, bleiben unnötige Großpackungen im Regal und es werden lediglich die Lebensmittel eingekauft, die man wirklich braucht. 3. Qualität vor Quantität Bedarfsgerechte Mengen reduzieren auch das Müllvolumen. 4. "Mealplanning" - Planen Sie Ihren Speiseplan wöchentlich vor Am Wochenende kann man schon die nächste Woche vorplanen, entsprechend einkaufen und vorkochen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern man kann sich auch eine Übersicht über sein Essensverhalten verschaffen. 5. Lunchbox statt Kantine & Lieferservice Wer sich das Mittagessen für die Pause selbst zubereitet, spart viel Geld. Rechnen Sie sich aus, was Sie monatlich für Ausgaben für Lieferservice, Take-Away und Coffee-to-go haben! 6. Newsletter abonnieren & Prospekte studieren Nehmen Sie sich die Zeit und klicken Sie sich durch Rabattangebote und Aktionen in Flugblättern. Gutscheine ausschneiden und in die Geldtasche legen für den nächsten Einkauf. 7. Bei lang haltbaren Lebensmitteln - Aktionsangebote nutzen Bei Nudeln, Reis, Bohnen günstigere Großpackungen kaufen. 8. Vorhandene Lebensmittel rechtzeitig verarbeiten Lassen Sie sich online inspierieren und suchen Sie "Restlrezepte" nach Zutaten - damit nichts im Mistkübel landet. Es ist schade um ihr Geld und das Essen!