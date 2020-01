So machen Sie mehr aus Ihren freien Tagen

4 Tage Urlaub, 9 Tage Sonne

Nationalfeiertag & Allerheiligen: Wer Ende Oktober noch keine Lust auf den bevorstehenden Winter hat, nimmt sich einfach zwischen dem Nationalfeiertag (Mo., 26.10.) und Allerheiligen (So., 1.11.) frei und tankt in Marokko Vitamin D. Von 24. 10. bis 1. 11. 2020 reitet man dort wie in 1001 Nacht auf ­Kamelen durch die Wüste, lässt sich in den Altstädten von Marrakesch oder Fès verzaubern oder genießt entspannte Strandtage. Auch für Surfer ist Marokko ein echter Hotspot. Die besten Wellen gibt es übrigens in Taghazout.