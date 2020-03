So bringen Sie Job und Liebe unter einen Hut

„Miteinander zu lachen schafft starke Bindung“

Das Autoren-Duo und Ehepaar Elisabeth Gatt-Iro und Stefan Gatt beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Beziehung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Klinische- und Gesundheitspsychologin und der Führungskräfte-Coach haben aber auch persönlich Erfahrung mit der Herausforderung Arbeit und Liebe unter einen Hut zu bringen …

Abgesehen davon, dass man Ihr Buch lesen sollte – wie schafft man eine Symbiose aus Liebe und Beruf?

Elisabeth Gatt-Iro: Indem es klare Prioritäten gibt – und zwar: Love first, work second! Dann ist es möglich, auch wenn beide viel zu tun haben, sich gut miteinander verbunden zu fühlen, zu wissen, dass sie wichtig füreinander sind und ihre beruflichen Entscheidungen auch dahin gehend zu treffen, Zeit für die Liebe zu haben. Zudem geht es darum, eine gemeinsame Vision einer gelingenden Love-Work-Balance zu kreieren, die auch in herausfordernden Zeiten an den Traum erinnert und die Richtung vorgibt.

Was zeichnet echte Power-Couple aus?

Gatt-Iro: Dass sie konsequent dran bleiben – Love first, work second – und dann ihre beruflichen Skills auch für die Beziehung nutzen. Prioritäten setzen, Visionen kreieren – berufliche und private –, Liebesinseln planen, hartnäckig dranbleiben, sich in die Situation der anderen Person hinein versetzen können und vor allem: einander wirklich hören und verstehen lernen – beruflich wie privat! Sich wechselseitig dabei unterstützen, in die eigene Stärke zu kommen und sich miteinander freuen: etwa über die Schönheit der Natur, die gemeinsame Verbindung und berufliche. Miteinander das Leben feiern! Kreativ sein und über den Tellerrand denken, wie sie auch in stressigen Zeiten gut in Verbindung bleiben können. UND: den Humor nicht verlieren! Viel Spaß miteinander zu haben und zu lachen schafft eine ungemein starke Bindung.

Welchem prominenten Power Couple könnte man nacheifern?

Gatt-Iro: Die Obamas zum Beispiel – die wirken recht authentisch damit, dass sie auch schwierige Zeiten in ihrer Beziehung erfolgreich gemeistert haben, Paartherapie in Anspruch nahmen, beruflich sehr erfolgreich sind und trotzdem am Valentinstag gemeinsam essen gehen.

Gibt es auch Fälle, in denen Sie Paaren nicht mehr helfen können ?

Gatt-Iro: Natürlich! Das passiert vor allem dann, wenn einer der beiden nicht wirklich ehrlich ist und eigentlich schon etwas anderes vorhat, und auch dann, wenn dem Paar nicht klar ist, dass es niemanden gibt, der „Schuld“ hat, sondern beide die Verantwortung für ihr Beziehungsglück haben. Manches Mal ist es auch so, dass die Paare zu lange warten, um wirklich etwas für die Beziehung zu tun – es muss ja nicht jeder Paartherapie machen, aber es ist wirklich sinnvoll, sich auch auf diesem Gebiet der Beziehung weiterzubilden durch Seminare, Vorträge, Bücher …

Sie schreiben, dass man gemeinsame Beziehungsvisionen finden soll. Wie kann man diese definieren?

Gatt-Iro: Eine gemeinsame Vision bedeutet, dass das Paar sich immer wieder die Zeit nimmt, über gemeinsame Lebensträume, Visionen zu sprechen und besonders in Hinblick auf eine ausgewogene Work-Love-Balance eine gemeinsame Vision kreiert, wie das gelingt in seinem Leben.

Wie schaffen Sie ein funktionierendes Love- wie auch Work-Life?

Gatt-Iro: Das ist nicht etwas, das man schafft, und dann hat man es, sondern es ist ein ständiges bewusstes Bemühen mit der klaren Priorität von Love first. Wir tauschen uns viel darüber aus, wie wir die Balance schaffen können, tragen uns schon Monate vorher gemeinsame Zeiten in unsere Kalender ein, informieren uns über Termine und besprechen, wie wir den Alltag und die Kinder gut miteinander organisieren können.