Skurril: Hype um Gesichts-BH

Plazenta



Gesichtsbehandlungen bestehend aus Plazenta-Extrakten von Tieren sind der letzte Schrei in Hollywood. Nun scheint dieser seltsam klingende Beauty-Trend auch die Mainstream Beauty-Industrie zu erobern. Das Geheimnis des Mutterkuchens, der sich in der Gebärmutter um den Fötus bildet, besteht darin, dass es deutlich dabei hilft Körperzellen zu verjüngen. Bisher kamen A-Promis wie Victoria Beckham in den Genuss einer solchen 400 Euro-Behandlung. Mittlerweile werden aber auch die ersten Plazenta-Haarshampoos und Gesichtscremes angeboten.