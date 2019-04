Shawn Mendes: Ekel-Beichte des Popstars

Beauty-Tipps von Shawn Mendes (20) sind mit Vorsicht zu genießen. Bei einer Fragerunde mit Publikum wurde der Teenieschwarm nach seiner Gesichtspflege gefragt, woraufhin er mit folgender Antwort für Gelächter sorgte: "Ich lüge nicht, wenn ich euch sage, dass ich mein Gesicht nicht wasche." Stattdessen meditiert er lieber und setzt auf die reinigende Kraft des Glücks.

"Ich denke, das Hautbild ist sehr stark davon abhängig, wie man sich fühlt", so Mendes. Seife, Reinigungsgels und Gesichtswässerchen hält er für überbewertet. "Man kann sich noch sogar Schmutz ins Gesicht reiben! Wenn man happy ist, wird man davon keine Pickel bekommen", ist der Sänger überzeugt. Stress sei das Schlimmste, was man seiner Haut antun könnte. Aber ganz ohne Pflege geht es auch für ihn nicht: "Alle fünf Tage gönne ich meiner Haut eine Pflegemaske", fügte er hinzu.

Fan: “Your skin always looks perfect, what’s your skincare routine?”



Shawn: “I’m not lying when I tell you guys that I don’t wash my face! I meditate a lot. I think skin is very based on how you’re feeling. You could rub dirt on your face & if you’re happy, you won’t break out!” pic.twitter.com/YF6ArJHl0t