Opernball-Kleider: Models führen Topliste an

Models, Opernball-Newcomer und Künstlerinnen hatten am diesjährigen Operball modisch die Nase vorn. Die User stimmten für ihre Roben-Favoriten ab und wählten die geladenen Models an die Spitze der Topliste: Barbara Meier, Rebecca Mir und Nadine Leopold schafften es vom Laufsteg auf die Best-Dressed-Liste des roten Teppichs. Eine weitere Königin der Nacht: Die Geigerin Lidia Baich, die in einer asymmetrischen Robe die Leser und Leserinnen überzeugen konnte. Top!

Stars im Style-Check

An Nina Prolls Aufregerkleid scheiden sich die Geister: Derzeit rangiert ihr Kleid von Constanze Kurz auf Platz 5 des User-Voting. Lugner-Stargast Ornella Muti schaffte es mit ihrem schwarzen Traumkleid von Ulyana Sergeenko in die Top 10. Klasser Frau, Klasse Auftritt!

Bei den Polit-Damen hat Ulrike Lunaceks Robe die meisten Stimmen bekommen. In unserem Ranking rangiert sie derzeit in Mittelfeld, auf Platz 14.

