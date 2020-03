Österreichs Top-Blogger auf Instagram

Fitness-Blogger und Youtuber dominieren die Influencer-Topliste.

Österreichs Instagram-Stars sind nicht nur schön, sondern auch sportlich. „Fitfluencer“ rangieren im Folower-Ranking ganz weit vorne und mischen auch international mit. Der Mödlinger Johannes Bartl führt mit 1,9 Mio Intagram-Followern die nationale Topliste an und will in Kalifornien in Arnold Schwarzeneggers Fußstapfen treten. Fashion-Bloggerin Tatjana Catic macht in London Karriere.





Austro-Blogger auf Instagram 1. Johannes Bartl @johannesbartl 1.9 Mio. Follower

2. ksfreak @ksfreak 1.4 Mio. Follower

3. Lisa-Marie Schiffner @lisamarie_schiffner 1.2 Mio. Follower

4. Stephanie Davis @stephaniedavis 1.1 Mio. Follower

5. Viktoria Sarina @viktoriavs 1 Mio.Follower

6. Tatjana Catic @tatjanamariposa 991 Tsd. Follower

7. KrappiWhatElse @krappiwhatelse 986 Tsd.Follower

8. Costina A.M Munteanu @costina_got_curves 823 Tsd.

9. Tina @tinaneumann 731 Tsd. Follower

10. Florian Maček @florianmycake 705 Tsd. Follower



Neue Generation

In der Top 10 tummeln sich auch Teens: Die 18-jährige Lisa-Marie Schiffner begeistert mit ihren Postings über 1,2 Mio Follower. Auch die Grazer Youtuberin Tina Neumann begeistert mit erst 17 Jahren.