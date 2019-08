Numerologie: Kennen Sie Ihre Geburtszahl?

Natürlich sind Sie keine Zahl per se. Und doch kann man der westlichen Numerologie zufolge alles im Leben an Zahlen festmachen. In dieser Version berechnen Sie Ihre Geburtszahl auf eine Zahl zwischen 1 und 9, 11 oder 22.

So rechnen Sie Ihre numerologische Geburtszahl aus:

Angenommen Ihr Geburtsdatum ist: 01.01.1948

01 => 0 + 1 = 1

01 => 0 + 1 = 1

1948 => 1 + 9 + 4 + 8 = 22

Zusammengezählt wird es: 1 + 1 + 22 = 24

24 wird 2 + 4 = 6. Ihre Geburtszahl ist also 6.

AUFGEPASST! Es gibt Ausnahmen: wenn aus Ihrem Geburtsdatum 11 oder 22 wird, dann zählen Sie diese Zahlen nicht auf eine einstellige Zahl runter, sondern behalten das Ergebnis.

Das sagt Ihre Geburtszahl über Sie

Laut Numerologie sind die Zahlen 11 und 22 spirituelle Zahlen und werden daher auch Meisterzahlen genannt:

Sie sind unabhängig, stark, individualistisch, initiativ, willensstark und mutig. Sie sind gut in dem, was Sie tun. Sie arbeiten gern allein und finden es super, mit neuen Projekten an den Start zu gehen. Sie haben aber gern Menschen um sich. Mit Ihren Ideen inspirieren Sie andere. In Gruppen leiten Sie gern.



Zurückweisungen treffen Sie sehr. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, können Sie asozial, ungeduldig und egozentrisch werden.



Sie sind geduldig taktvoll, ausgeglichen, diplomatisch, sorgsam und harmonisch. Durch Ihr gutes Anpassungs- und Einfühlungsvermögen sind Sie für viele eine große Unterstützung und es kostet Sie nicht viel Mühe (auch im beruflichen Kontext), eine gute Teamarbeit in Gang zu bringen.



Sie neigen zu Emotionalität und aus Unsicherheit können Sie empfindlich reagieren. Achten Sie darauf, dass niemand über Sie hinwegtrampelt.



Sie haben eine positive Persönlichkeit. Sie sind künstlerisch veranlagt, kreativ, ausdrucksstark, charmant, witzig, verspielt, gefühlvoll, aktiv, musikalisch und unkonventionell. Tipp: Nutzen Sie Ihr kreatives Talent und sorgen Sie für Abwechslung, sonst wird Ihnen schnell langweilig.



Diesen tollen Eigenschaften muss auch etwas weniger Schönes gegenüberstehen: Oft sind Sie ­bequem, ängstlich oder oberflächlich.



Sie sind zuverlässig und arbeiten hart: standhaft, praktisch, diszipliniert, stabil, strukturiert, geduldig, voller Hingabe und detailverliebt. Sie haben ein großes Verantwortungs- und Gerechtigkeitsgefühl. Familie, Freunde und Freundinnen sind wichtig für Sie, Sie schenken Ihnen gern Aufmerksamkeit.



Fühlen Sie sich nicht gut, werden Sie stur und besonders ungeduldig. Zählen Sie manchmal einfach bis zehn, dann regelt sich alles von alleine.



Sie lieben es zu reisen, andere Kulturen zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen. Für Sie ist Freiheit wichtig. Sie brauchen wörtlich und im übertragenen Sinne Raum, um sich zu entwickeln. Sie sind abenteuerlustig, rebellisch und flexibel, haben aber auch ein großes Verantwortungsgefühl.



Wenn Ihnen etwas nicht gelingt, werden Sie schon mal launisch, opportunitisch und kritisch.



Sechs steht für die Liebe. Sie sind harmoniebedürftig, fürsorglich, gefühlvoll und ausgeglichen. Dennoch haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Emotionen zu zeigen, es muss schon was Ernstes passieren, damit Sie wirklich „fühlen“ können. Tipp: Folgen Sie bei Entscheidungen Ihrem Herzen.



Wenn es Ihnen nicht gut geht, werden Sie manipulativ, egoistisch oder fallen – auch nicht so schön – in die Opferrolle.



Sie denken viel nach, sind analytisch, perfektionistisch, philosophisch, weise, spirituell, geheimnisvoll und ehrlich. Außerdem verfügen Sie über viel Willenskraft und Durchsetzungsvermögen. Sie können gut alleine sein. Mehr noch: Sie ziehen sich ab und zu zurück, um Ruhe zu haben, oder zu meditieren.



An schlechten Tagen werden Sie etwas vage und verschließen sich. Versuchen Sie, rechtzeitig zu merken, wann Sie Zeit für sich selbst brauchen.



Sie sind stark (sowohl physisch, als auch psychisch), praktisch, organisatorisch, begabt, leistungsorientiert und gehen geradewegs auf Ihr Ziel zu. Acht steht auch für Macht, Kraft, Ehrgeiz, Leidenschaft, Autorität, Gerechtigkeit und ­Erfolg. Sie genießen es, wenn Ihre Liebsten stolz auf Sie sind.



Sie hassen Streit, aber wenn es Ihnen nicht gut geht, können Sie egoistisch sein und sich zurückziehen. Durch angestaute Gefühle werden Sie manchmal grob.



Sie sind freundlich, weise, tolerant, verständnisvoll, frei, mitfühlend, geduldig, intellektuell, originell, großherzig, erfinderisch, passioniert und auf Zack und Sie finden es super, allen ­anderen einen Schritt voraus zu sein.



Manchmal haben Sie Schwierigkeiten, Dinge loszulassen, und wenn Sie sich nicht wohl in Ihrer Haut fühlen, ziehen Sie sich zurück. Mehr Vertrauen!

Meisterzahlen 11. Sie haben eine inspirierende Persönlichkeit. Sie sind nämlich intuitiv, stark, innovativ, dynamisch, gefühlvoll, perfektionistisch und künstlerisch. Sie sind kraftvoll und haben Visionen: Da schlummert eine echte Lehrerin in Ihnen. Auf der anderen Seite sind Sie manchmal unberechenbar und anspruchsvoll.







22. Sie sind positiv und praktisch, ehrlich und mitfühlend, friedlich und ausgeglichen, harmonisch und aufgeschlossen. Sie sind eine Taktikerin und können gut mit anderen zusammenarbeiten. Ihre Energie setzen Sie gern dafür ein, die Welt ein kleines bisschen schöner zu machen. Geht es Ihnen nicht gut, können Sie manipulative, extremistische, zynische und brutale Seiten zum Vorschein bringen.



