Millennials vs. Boomer

In den sozialen Medien, die von der jüngeren Generation dominiert werden, erlebt „Ok, Boomer“, derzeit als geflügeltes Wort einen Höhenflug. Und das, obwohl Tweets mit dieser Formulierung bereits ins Jahr 2018 zurückverfolgt werden können. Der populäre Ausruf steht für die Kritik der Millennials, geboren in den 1980er- und 1990er-Jahren, an der Generation ihrer Eltern, der Nachkriegsgeneration, den sogenannten „Babyboomern“. Kritisieren die Älteren gern „die Jugend von heute“ – ebenfalls ein Phänomen mit langjähriger Tradition –, so drehen die Jüngeren nun den Spieß um. „Ok, Boomer“ ist ihre Antwort auf die Vorwürfe, dass sie narzisstisch, arbeitsscheu und unverantwortlich seien. Gleichzeitig ist es ihre Art, die Boomer auf das Fehlverhalten ihrer Generation im Umgang mit dem Klimawandel, ihre Vorbehalte gegen technischen Fortschritt, Diversität und politische Korrektheit hinzuweisen. Der Ausruf steht sinnbildlich für das Augenrollen am Küchentisch, wenn ein entfernter Onkel beim Familienessen hämisch ­erzählt, dass Kinder heutzutage gar nicht mehr wüssten, wie man eine analoge Straßenkarte richtig liest.

Galionsfigur

Obwohl der Ausdruck schon seit Längerem im Netz kursiert, machte er erst Anfang November Schlagzeilen, nachdem die neuseeländische Politikerin Chlöe Swarbrick, Jahrgang 1994, ihn während einer Rede im Parlament verwendete. Es ging um Klimaschutz und die Verantwortung der Älteren gegenüber den nachkommenden Generationen. Swarbrick wurde wiederholt unterbrochen, bis sie schließlich die Zwischenrufe eines ­älteren Kollegen mit „Ok, Boomer“ parierte. Das Video der politischen Newcomerin ging schnell viral. Laut Chlöe Swarbrick bringt „Ok, Boomer“ die Frustration junger Menschen auf den Punkt, die vor gewaltigen ökologischen Herausforderungen stehen, zugleich aber in einer polarisierten Debatte erleben müssen, dass Fakten nicht mehr zählten. Was mit „Ok, Boomer“ gemeint sein soll, wusste das neuseeländische Parlaments-TV damals übrigens offensichtlich nicht, da Swabricks zeitgeistige Antwort mit „OK, Berma“ untertitelt wurde.



Schon bald holten jedoch die Baby-Boomer zum Gegenschlag aus. Unter dem Hashtag #Ok Millennial verspotten zahlreiche Boomer die Vertreter der Jahrgänge der Generation Y (1981 bis 1995) und Z (1995 bis 2010) auf Social Media. Besonders populär auf Twitter ist ein Video, in dem sich ein Millennial mit einem Dosenöffner an einer Konservendose plagt. Doch warum herrscht so viel Unverständnis und Hate zwischen den Generationen? Immerhin haben die Babyboomer doch die Millennials produziert.

Schlachtruf der Jungen

Betrachtet man die Lebensentwürfe der Generationen, könnten diese kaum unterschiedlicher sein. Eigenheim, Lebensversicherung, Elterntrauma versus Sneakers, Praktikum, Zukunftsängste. Unverstanden fühlen sich alle. Insofern kein Wunder, dass es da öfter mal zur Diskussion kommt – und zwar nicht nur, wenn die Eltern mal wieder nicht begreifen wollen, wie sie ihr neues Soundsystem, das sich das Kind nicht leisten könnte, mit dem WLAN verknüpfen können. Tatsächlich leidet vor allem die Generation Z unter Entscheidungen, die von Babyboomern getroffen wurden. „Gen Z wird die erste Generation mit einem niedrigeren Lebensstandard sein“, zitiert die „New York Times“ den Wissenschafter Joshua Citarella. Babyboomer haben die Suppe eingebrockt, die die Generation Z jetzt auslöffeln muss. Die Zahlen sprechen für sich: Die Gen Y hat im Gegensatz zur Boomer-Generation erwiesenermaßen mit niedrigeren Gehältern und unsicheren Arbeitsverhältnissen zu kämpfen. Laut dem Internationalen Währungsfonds verfügen Millennials über 40 Prozent weniger Vermögen als ihre Eltern. In den USA verdient die Gen Y um 20 Prozent weniger als die Elterngeneration im selben Alter. Außerdem leben Millennials im Vergleich zu ihren Eltern weitaus länger in Mietverhältnissen, da sie sich keine Eigentumswohnungen leisten können. Einer der Gründe dafür ist laut dem Währungsfonds die Tatsache, dass viele Millennials während des „schlimmsten globalen Abschwungs seit der Großen Depression” ins Berufsleben eingestiegen sind. Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder Boomer automatisch reich ist – die oberen zehn Prozent haben ihren Reichtum vermehrt, während alle anderen immer ärmer wurden. Doch der Trend, dass Nachfolgegenerationen ärmer sind als die Babyboomer, zeichnet sich seit mittlerweile 30 Jahren ab, wie Statistiken des IWF aufzeigen.



Ein weiterer relevanter Faktor im Generationenzwist: die Klimakrise. Millennials, die Gen Z und all diejenigen, die danach kommen, werden die Entwicklungen ausbaden müssen, die maßgeblich von Profitgier, Kurzsichtigkeit und Ignoranz getrieben wurden. Von Letzterem scheinbar nicht genug, sind die Babyboomer angesichts der Klimakrise auch heute noch weniger besorgt, als jüngere Generationen. Wer übernimmt jedoch die Konsequenzen? Die Jungen. Okay scheint das also nicht ganz, Boomer.