Karriere: Diese 3 Sternzeichen starten 2020 durch

Stier

Erfolge einfahren und absichern



Freuen Sie sich auf ein überaus erfolgsträchtiges Jahr, das Ihnen die Chance bietet, sich endlich auch lange gehegte Wünsche zu erfüllen und Ihre Schäfchen nachhaltig ins Trockene zu bringen. Zu einem Ihnen ein sehr freundlich gesinnter Saturn, der Ihnen schon im vergangenen Jahr zur Seite gestanden ist, gesellt sich jetzt auch noch Jupiter, der Sie dazu einlädt, Ihre Erfolge auszubauen oder auch ersehnte Veränderungen vorzunehmen. Aber kein Risiko und Geduld von April bis Juni, ab dem Sommer dafür dann umso entschlossener neuen Zielen entgegen und lassen sich von Konflikten nicht beirren! Nehmen Sie heuer alle Veränderungen vor, die Sie sich wünschen und sichern Sie sich dann ab. Achtung: Lassen Sie sich Ende 2020 weder auf berufliche noch auf wirtschaftliche Abenteuer ein! Vernunft ist Trumpf, denn 2021 kommen womöglich wieder einige berufliche Herausforderungen auf Sie zu.



Zwillinge

Legen Sie vorsichtig los, und nutzen Sie die Erfolgsphase von April bis Juni



Immer mit der Ruhe: Ordnen Sie Anfang des Jahres Ihre Prioritäten neu, und sichern Sie sich finanziell gut ab! Knüpfen Sie neue Kontakte, bewerben Sie sich für neue Aufgaben, gehen Sie neue Kooperationen und Partnerschaften ein und überprüfen Sie aber alle Optionen sehr genau! Als Kommunikationsprofi sind Sie in Networking-Höchstform. Legen Sie 2020 den Grundstein für erfolgreiche neue Perspektiven, dennes ist ein Jahr der Vorbereitung auf die ganz großen Durchbrüche und auf Erfolgschancen, wie man sie nur selten im Leben bekommt. In welche Richtung es gehen wird, werden Sie ansatzweise schon zwischen April und Juni herausfinden bzw. zu spüren bekommen, denn in dieser Phase schlägt sich Saturn schon – in einem Vorgriff auf 2021 – auf Ihre Seite. Vor allem von Anfang April bis Mitte Mai werden sich Perspektiven auftun, die Ihnen die Augen für das Wesentliche, die wirklich lohnenden Ziele, öffnen – sowohl im Hinblick auf Ihre beruflichen als auch auf Ihre privaten Ambitionen. Kurz vor Weihnachten haben Sie dann definitiv grünes Licht, um alles zu erreichen, was Sie sich selbst in Ihren kühnsten Träumen schon immer gewünscht haben.



Jungfrau

Basis für langfristigen Erfolg schaffen





Nutzen Sie dieses Jahr konzentriert und intensiv, um alles zu erreichen, das Sie schon lange vorhaben. Saturn und Jupiter sind Ihre Förderer! Der Start könnte zwar stressig und unruhig werden, aber Sie haben bereits tolle Ideen. In der ersten Jahreshälfte sind Sie aktiv (mit einem kleinen Tief im Mai), aber ab Juli geht’s erst richtig los mit ihrer Power-Phase: Jetzt kommen Sie immer besser in Fahrt und dementsprechend mit Ihren Vorhaben zügig voran. Ab Herbst geht es in die heiße Phase: Unterstützung ist Ihnen sicher. Venus in Ihrem Zeichen bringt Ihnen auch gute Voraussetzungen für Bewerbungen. Auch für Ihre Finanzen stehen die Sterne im Herbst gut. Spucken Sie in die Hände und packen Sie es an! So massive Begünstigungen, wie sie in diesem Jahr auf Sie warten, bekommt man nicht so oft im Leben.