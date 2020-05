Judi Dench ist ältester Cover-Star der britischen Vogue

Die britische Schauspielerin Judi Dench ist erstmals auf dem Cover der britischen Illustrierten "Vogue" zu sehen - und stellt damit gleich einen Rekord auf. Die 85-Jährige ist die älteste Person, die jemals auf der Titelseite des britischen Modemagazins abgebildet wurde, wie die Redaktion in einem Beitrag für die Juni-Ausgabe schrieb. Auf dem Cover trägt die Schauspielerin demnach ein Outfit der Modemarke Dolce & Gabbana. In der Ausgabe fragt Redakteur Giles Hattersley sie nach dem Älterwerden: "Ich mag es überhaupt nicht", antwortet der Filmstar. "Ich denke darüber nicht nach. Ich möchte darüber nicht nachdenken. Sie sagen, Altern sei Einstellungssache ... es ist schrecklich." Auch zum Ruhestand hat die Schauspieler eine klare Meinung. "Sag bloß dieses Wort nicht, Giles. Nicht in diesem Haus. Nicht hier. Wasch Deinen Mund!", erwidert Dench.

Pension? Noch lange nicht!

Die Britin feierte im Dezember ihren 85. Geburtstag. Ihren internationalen Durchbruch hatte Judi Dench erst jenseits der 60: Als "M", Chefin von James Bond, und als Königin Victoria in "Ihre Majestät Mrs. Brown". Seither dreht die Oscar-Preisträgerin einen Film nach dem anderen.