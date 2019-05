Jeans + Badehose: Der skurrilste Trend des Sommers

Wie jedes Jahr rittern Bademodenhersteller um den schrägsten Strand-Trend des Jahres. Dieses Jahr dürfte der Preis für das hässlichste Pool-Outfit wohl an den Hersteller "Shinesty" gehen. Das amerikanische Label hat Jeans mit Badehosen ("Speedos" auf English) gekreuzt und damit den Mode-Vogel abgeschossen. Die hautengen Badeslips sehen aus wie ultrakurzte Jeansshorts, die etwas zu viel Pobacke offenbaren. Die Denim-Beachwear gibt es auch für Damen.

Um diesen Sommer am Strand aufzufallen, müssen sie auch nicht tief in die Tasche greifen. Die "Jeado"-Badehose kostet nur 35 Euro, der Badeanzug 52 Euro.



© shinesty.com

Humorige Beschreibung des Herstellers



Die Hersteller beschreiben den Reiz des "Jeado" folgendermaßen: "Es ist so, als ob man in der Kirche Chips essen würden. Alle schauen dich angewidert an, aber ganu tief im Herzen wollen sie welche". Empfohlen wird zum "Jeado" das Tragen eines Schauzbarts.