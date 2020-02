Irrer Trend: Blogger trinken kein Wasser mehr

Intervallfasten scheint im Trenduniversum Instagram Schnee von gestern zu sein: Der neueste Wellness-Hype unter Bloggern heißt Trockenfasten. Influencer verzichten täglich 14 Stunden lang auf jede Form der Nahrungsmittel- und Flüssigkeitszufuhr, und auch in den restlichen Zeit wird kein Wasser getrunken. "No Water" lautet der fragwürdige Trend, bei dem man Flüssigkeit nur über Obst zu sich nimmt, Wasser aus der Leitung oder abgefülltes Wasser ist tabu. Die gemeinhin bekannten Empfehlungen der Gesundheitsorganisationen, täglich zwei Liter Wasser zu trinken, halten sie für eine Marketinglüge der Wasserindustrie.

"Lebendiges Wasser"

Anhänger dieser der wasserabstinenten Bewegung glauben daran, dass Flüssigkeit auf Früchten sogenanntes "lebendiges Wasser" sei und den Körper mit mehr Nährstoffen und Mineralien versorge. Demgegenüber stellen sie "totes Wasser" aus dem Hahn, das den Körper aufgrund von Verunreinigungen durch die Landwirtschaft und Rohrsysteme schaden soll. Flüssigkeit nehmen die Wasserkritiker nur über Nahrung zu sich: Obst, Säfte, Gemüse und Kokoswasser werden in rauen Mengen konsumiert, um den Flüssigkeitshaushalt des Körpers aufrecht zu erhalten.

Die lettische Bloggerin Alise beispielsweise nimmt hauptsächlich über Wassermelonen zu sich und ernährt sich von Rohkost: "Wenn man hauptsächlich frisches Obst und Gemüse essen, hat man keinen Durst", schreibt sie auf Instagram. Ein indischer Guru schickte sie vor fünf Jahren auf den Pfad der Wasserabstinenz. "Ich konsumiere immer noch Wasser, aber definitiv nicht zwei Liter pro Tag, und nur wenn ich gekochtes Essen gegessen habe oder wenn ich durstig bin und keine Früchte da sind."





Austro-Bloggerin trinkt kein "leeres Wasser"

Auch die Wiener Bloggerin Sophie Prana schwört schon auf Trockenfasten, trink seit über einem Jahr kein herkömmliches Wasser mehr und teilt auf Instagram ihre Erfahrungen. Sie versorgt ihren Körper mit Wasser aus Obst und Gemüse: "Wir sind 99% Wasser. Hydration ist essential für unsere Zellen. Achte also auf die Qualität deines Wassers. Nicht tot und abgestanden sondern lebendig und frisch", schreibt sie auf Instagram. Die 35-Jährige behauptet, gesundheitliche Probleme durch die Wasserabsistenz in den Griff bekommen zu haben: "Trockenfasten ist ein uraltes Heilmittel und ich propagiere nicht, dass man nichts mehr trinken soll - sondern wie man trinken soll." 80 Prozent ihres taglichen Nahrunsgmittel- und Flüssigkeitsbedarfs deckt Prana über Obst: "Ich hörte auf, „leeres“ Wasser zu trinken. Wasser aus dem Wasserhahn ist stark mit allen Arten von Giftstoffen aus alten Rohren, Landwirtschaft und Umweltverschmutzung verstopft. Wasser in Flaschen wird monatelang oder jahrelang in (meist Plastik-) Flaschen aufbewahrt, wodurch dieses Wasser zu einer leeren Flüssigkeit für unseren Körper wird."