Im Talk: Prominente Mütter in spe

Lena Hoschek wird zum zweiten Mal Mama Die Krise ist für Designerin Lena Hoschek wie für alle Unternehmerinnen eine große Belastung. Dabei hätte die 38-Jährige allen Grund zur Freude: Sie erwartet diesen Frühling ihr zweites Kind, genauer ein Mädchen.

Sie sind Mutter eines Sohnes und erwarten demnächst ein zweites Kind.



Vor welche Herausforderungen stellt Sie die Corona-Krise als Schwangere?

Lena Hoschek: Ich sehe die Herausforderung für mich, meinen Mann, meinen Sohn, mein ­Baby und meine Firma nicht als eine spezielle wegen der Krankheit. Die wirtschaftliche Krise, die daraus resultiert ist aber für mich als Frau eine Belastung, weil ich jetzt ein paar Wochen vor der Geburt überhaupt keine Zeit habe,

mich irgendwie auszuruhen.

Was hilft Ihnen dabei, in dieser Doppelbelastung als schwangere Unternehmerin

neue Kräfte zu schöpfen?

Hoschek: Ganz schwierig, ich bin wirklich sehr erschöpft. Ich kann nur meinem Mann danken, dass er sich mit unserem Sohn soaufopfert und so liebevoll für mich sorgt.

Was wünschen Sie sich für die Zeit nach Corona?

Hoschek: Auf lange Sicht wird es einen halbwegs normalen Umgang mit der Krankheit geben müssen, weil sie nicht einfach von einem Tag auf den anderen verschwindet. Ich wünsche mir natürlich schnellstmöglich Medikamente und Impfungen. Was ich mir auch wünsche, ist, dass viele Länder ihre Budgets für das Gesundheitssystem anpassen. Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir alle haben, und ich hoffe, dass jetzt vielen Regierungen in vielen Ländern ein Licht aufgeht, dass sie an diesem Punkt nicht sparen dürfen.