Ich packe meinen Koffer...

Der Sommer 2020 ist anders als alle davor. Egal ob wir laue Juli-Nächte in der Stadt, am Land oder doch Meer verbringen – ein wenig Retail-Therapy zum Abverkaufsfinale kann uns alle in Urlaubsstimmung versetzen. Schließlich beginnen Reisen und Entspannung im Kopf. Wir haben uns auf die Suche nach den besten Feel-Good-Pieces für einen coolen Start in die Feriensaison begeben. Von Sonnenpflege, duften Reisebegleitern oder Style-Lieblingen – wir haben die heißesten Teile für eine unbeschwerte Urlaubszeit.

Diashow Summer of 2020 © Hersteller Beach-Diva: Kaftan in Maxilänge mit kontrastreichem Muster von H&M Studio SS20 um 99 Euro. hm.com © Hersteller Schrille Single-Lens-Shades im trendy 90ies-Look, um 65,95 Euro auf uterque.com © Hersteller Schicker Turban für gediegene Stunden am Pool: Kalissi x Vossen, um 19,95 Euro. © Hersteller Kein Sommer ohne "Sun". Der Klassiker von Jil Sander ist ein zeitloser Sommer-Liebling, 30 ml EdP um 25 Euro. © Hersteller Raffinierter Badeanzug mit Cut-Outs. Modell Elena von Calzedonia, um 69 Euro. © Hersteller Mit Bräunungsboost dank Betacarotin: Vichy Idéal Soleil Sonnenschutzspray SPF 30. Um ca. 17 Euro. © Hersteller Slingback-Sandalen aus Samt mit Knöpfen von Miu Miu, 675 Euro. miumiu.com © Hersteller Ma(s)ke it Fashion! 5er-Set Mund-Nasen-Schutz von Etro um 50 Euro. etro.com © Hersteller Vegan & Cruelty Free: Mimitika Feuchtigkeitsspendende After Sun Lotion mit leichter Gel-Formel. 150ml um 13,49 Euro bei cosmeterie.at © Hersteller Ich packe meinen (Designer-)Koffer. Trolley von Stella McCartney, bei Farfetch um 936 Euro. © Hersteller Luftmatratze von Depot um 24,99 Euro. © Hersteller Cat-Eye: Retro-Sonnenbrillen von Celine. Um 290 Euro bei mytheresa.com © Hersteller Waterproof Mascara-Top-Coat versiegelt jede Wimperntusche und macht sie wasserfest. Von Arabesque, um 14,50 Euro. © Hersteller Sporty-Chic! Mühlbauer-Sonnenschild aus Panamastroh. Modell Mick Fay um 320 Euro. muehlbauer.at © Hersteller Kette mit emaillierten Schnecken von Zara, 19,95 Euro. zara.at © Hersteller Sonnenschutz, Pflege und ein Hauch Farbe: Shiseido UV Lip Color Splash für glossy Lippen, um 27,50 Euro. © Hersteller Strandtasche mit Innenbeutel in nautischem Look. Von Benetton um 69,95 Euro. © Hersteller Plateau-Sandalen von Tamaris, um 69,95 Euro. © Hersteller Sommerkleid in Honiggelb, von Fracomina um 142,90 Euro. © Hersteller La Dolce Vita als Duft: Intimacy Carpi, exklusiv bei Marionnaud, 50ml EdP um 49,99 Euro © Hersteller Tassel Tales x arkitaip Babouche Slippers, um 169 Euro

© Hersteller So geht Beach-Prep! Für natürliche Bräune vor dem Urlaub: Pflege mit Selbstbräuner vom Australischen Kult-Kosmetiklabel Bondi Sands. Everyday Gradual Tanning Milk, um 17,95 Euro. © Hersteller Bucket-Hat aus Raffia-Stroh von Arket um 59 Euro. arket.com © Hersteller Statement-Watch für Tauchfans: Bell & Ross BR 03-92 Diver, Preis auf Anfrage © Hersteller Ideal bei Sonnenallergien: Nivea Sonnenschutzspray LSF50, mit Sofortschutz. 200ml um 17,99 Euro © Hersteller Havaianas mit 70ies-Flair. Modell St.Tropez Fita, um 32 Euro. © Hersteller Tragbare Sonos Move Speakers in der Farbe Lunar White für die Party am Strand. Um 399 Euro. © Hersteller Must für die Beauty-Bag: Bio Thai Shower Treatment Tone Up straffendes Duschgel mit leichtem Peelingeffekt. 200ml um 25,99 Euro. © Hersteller So lässt sich La Dolce Vita genießen! Strandtuch von Kalissi x Vossen. Um 49,95 Euro. © Hersteller Schützt nicht nur vor der Sonne, sondern wirkt auch als Anti-Aging-Pflege: SkinCeuticals Ultra Facial Defense SPF 50 Creme, um 32 Euro. © Hersteller Kabellose Audio-Auszeit mit dem Hörbuch im Ohr: Xiaomi Wireless Mi True Wireless Earphones, um 30 Euro. © Hersteller Van Dalsky Hemd "Lara" um 170 Euro. vandalsky.com © Hersteller An heißen Tagen den Duft lieber ins Haar sprühen! "For Her" Hair Mist von Narciso Rodriguez, 30ml um 28 Euro. © Hersteller Badeanzug mit hohem Beinausschnitt von Monki, 30 Euro. monki.com © Hersteller Pflege Allrounder: Segreto di bellezza Universal-Crème von N.A.E., um 11,99 Euro © Hersteller Strandtasche von Madeleine, um 149,95 Euro. madeleine-mode.at 1 / 36