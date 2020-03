Heldinnen des Alltags: Wir sagen Danke!

Auf madonna24.at haben wir Sie nach Ihrer persönlichen Heldin in der Corona-Krise gefragt: Unzählige Einsendungen beweisen, dass die Gesellschaft zusammenhält und Leistungen wertschätzt. Hier berührende Danksagungen an Powerfrauen.

Kennen Sie Frauen, die sich in Ihren Augen gerade als Heldinnen hervortun? Dann schreiben Sie uns und erzählen Sie uns warum die Arbeit Ihrer Heldin so wichtig für den gesellschaftlichen Erhalt ist. Wir möchten diese dann im MADONNA-Magazin und online auf MADONNA24 als „Heldin der Woche“ vorstellen. Senden Sie uns Ihre Nominierungen via Mail an madonna@oe24.at.

