Heiraten wie Arielle & Co.

Den schönsten Tag des Lebens wie eine Prinzessin feiern - das ist seit einigen Jahren auch in den Disneyland-Ressorts möglich. Und bald kann man seine Hochzeitsträume à la Cinderella, Arielle und Pocahontas auch modisch verwirklichen: Disney bringt gemeinsam mit dem Brautmoden-Hersteller Allure Bridals eine Kollektion heraus, die von den berühmten Märchen-Heldinnen inspiriert ist. Fans können dann in ihrem Traum-Look vor den Traualtar treten und ihrem Prinzen das Jawort geben. Hach!

16 Looks für echte Prinzessinnen

Bisher wurden drei Entwürfe aus der 16-teiligen Kollektion vorgestellt: Ein Arielle-Brautkleid, in Look für Bella aus "Die Schöne und das Biest" und ein paillettenbesetztes Traumkleid für Tiana aus "Küss den Frosch". Bei der Bridal Fashion Week im April in New York wird die gesamte Kollektion auf dem Laufsteg präsentiert. Bräute mit Disney-Faible dürfen diesen Looks entgegenfiebern.