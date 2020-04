Grüße verschicken für den guten Zweck - ganz bequem von der Couch

Corona hat unser aller Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Neben vielen Einschränkungen in unserem Alltag, ist es vor allem die Distanz zu lieben Menschen, der uns zu schaffen macht. Corona hat uns aber auch gelehrt, kreativ zu sein und neue, bzw. alte Formen des Verbunden-Bleibens (wieder) zu entdecken. Warum nicht wieder mal die gute alte Postkarte heranziehen und Ihren Freunden und Verwandten zeigen, dass Sie an sie denken?

Der online-Kartenshop von SOS-Kinderdorf versendet Ihre Postkarten. Sie müssen dazu nicht extra Briefmarken kaufen oder zur Post gehen! Besuchen Sie einfach sos-karten.at, wählen Sie ein Motiv und verschicken Sie Ihre Corona-Grüße bequem vom Wohnzimmer aus. Der Reinerlös jeder verschickten Postkarte kommt zu 100% der Arbeit von SOS-Kinderdorf zugute. SOS-Kinderdorf unterstützt Kinder und Familien in 136 Ländern dieser Welt. Gerade in Krisenzeiten hilft SOS-Kinderdorf jenen, die am stärksten betroffen sind.