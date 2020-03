Gossip Girl ist zurück

Aufwachen Upper East Siders! Schon seit Verkündung, dass die überaus beliebte TV-Serie Gossip Girl neu aufgelegt werden würde, warteten die Fans gespannt auf Informationen zu Story oder Cast. Denn der Skandalreigen rund um Serena, Blair, Chuck oder Dan zählte zu den erfolgreichsten Serienproduktionen aller Zeiten. Immerhin zeigte er schon von 2007 bis 2012 eine, zwar überspitzt gezeichnete und überaus oberflächliche, aber nicht komplett unrealistische Welt des Social- Media-Wahnsinns. „Die Serie wird adressieren, wie sehr Social Media – und die New Yorker Landschaft – sich in den letzten Jahren verändert haben“, steht in der Ankündigung zum Reboot.





Was wir wissen. Die Neuauflage, die in wenigen Monaten auf dem (erst demnächst zu launchenden) Streaming-Service HBO Max anlaufen soll, hat mittlerweile an Form angenommen. So soll die Serie zehn Episoden beinhalten, die zeitgemäße Themen, wie soziale Netzwerke und digitale Privatsphäre, die unweigerlich von großer Bedeutung für Jugendliche heutzutage sind, behandeln. Ebenfalls konnten die ehemaligen Produzenten der Show Josh Schwartz und Stephanie Savage für die Wiederauflage gewonnen werden. Der ebenfalls mit dem Projekt vertraute Drehbuchautor Joshua Safran dürfte bekannt skandalöse Handlungen garantieren. Des Weiteren konnte auch Kristen Bell an Bord geholt werden, die„Gossip Girl“ erneut ihre Stimme verleihen wird. Die Rückkehr anderer Stars scheint unrealistisch. So sagte Chace Crawford, der in der Serie die Rolle des Nate innehatte, in einem Interview 2019: „Es ist offensichtlich, dass ich nicht mehr in der High School sein kann. Das ist die Sache. Ich wüsste nicht, was mein Charakter machen sollte. Es wäre sicherlich lustig und ich hätte natürlich große Lust, alle wiederzusehen, aber ich denke nicht, dass die Notwendigkeit besteht.“ Doch die neuen Castmitglieder werden bestimmt für ebenfalls spannende Handlungen sorgen. Kürzlich wurden die ersten Hauptcharaktere bekannt. Mit dabei ist zum Beispiel die 19-jährige Emily Alyn Lind, die bereits mit sechs Jahren in „The Secret Life of Bees“ (zu Deutsch: die Bienenhüterin) mitspielte und seitdem auch in etlichen Serien und Filmen zu sehen war. Die junge Schauspielerin wird ersten Berichten zufolge Audrey spielen, die bereits eine längere Beziehung führt und sich nach mehr sehnt.

Emily Alyn Lind

© FilmMagic / Getty

Ein Wunderkind für die Quote. Außerdem in einer tragenden, aber noch nicht näher definierten Hauptrolle zu sehen sein wird Tavi Gevinson. Diese Besetzung gilt als absoluter Casting-Coup.

Die 23-jährige Amerikanerin ist insofern ein spannender Zugewinn für die Show, da sie ein tatsächlicher Digital Native und Blogger-Wunderkind ist. Mit elf Jahren gründete sie einen Mode-Blog namens „The Style Rookie“, der schnell für Furore sorgte. Alsbald wurde sie zu Modenschauen nach Paris eingeladen, durfte Fotostrecken für etablierte Magazine gestalten oder Videos von der New Yorker Fashion Week drehen. Tavi sah mit ihren „Oma-Klamotten“ und ihrer auffälligen Brille stets erstaunlich cool aus, darüber hinaus brillierte sie in zahlreichen Interviews mit modischem Fachwissen. Wenige Jahre später wurde aus dem Blog ein Online-Magazin und „Style Rookie“ entwickelte sich zu „Rookie“. Tavi stellte ein ganzes Team ein, in dem hauptsächlich Mädchen und Frauen sich einem alternativeren Narrativ widmeten, als das von einer Generation, die mit „Twilight“ groß wurde, erwartet werden könnte. Der Print-Krise folgend, gab die ehemals jüngste Mode-Bloggerin der Welt 2015 das Magazin auf und ihrem Job eine völlig neue Wendung und startete als Broadway-Schauspielerin durch. Nun wird sie Teil des „Gossip Girl“ Universums. Passt gut, wir sind schon angetan.

Tavi Gevinson