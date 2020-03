Gesucht: Heldin der Woche

Sie sind überall. Sie arbeiten unermüdlich und das mit einem Lächeln auf den Lippen. In den Spitälern, in den Supermärkten, in den Apotheken oder in den Öffentlichen Verkehrsmitteln: Unzählige Frauen leisten in der Corona-Krise aktuell Bemerkenswertes.

Wer ist Ihre Heldin in Zeiten von Covid-19?

Kennen Sie Frauen, die sich in Ihren Augen gerade als Heldinnen hervortun? Dann schreiben Sie uns und erzählen Sie uns warum die Arbeit Ihrer Heldin so wichtig für den gesellschaftlichen Erhalt ist. Wir möchten diese dann im MADONNA-Magazin und online auf MADONNA24 als „Heldin der Woche“ vorstellen. Senden Sie uns Ihre Nominierungen via Mail an madonna@oe24.at.

#staysafe #stayhome #HeldinnendesAlltags