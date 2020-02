Frühjahrsputz fürs eigene Leben

1. Raus aus der Zuckerfalle Nur „Ganze“ Lebensmittel kaufen

Nur wer selbst kocht, weiß, was wirklich drin ist. Kaufen Sie ausschließlich vollwertige bzw. „ganze“ Lebensmittel, die Sie dann selbst verarbeiten. Bereiten Sie sich alle Ihre Mahlzeiten vor: Mehrere Portionen auf einmal zu ­kochen, macht dies sehr viel leichter.



Ruhepausen

Versuchen Sie, nur drei Hauptmahlzeiten zu essen. So kann Ihr Stoffwechsel zur Ruhe kommen. Ideal: eine Esspause über Nacht von mindestens 12 bis 16 Stunden (Intervallfasten).



Natürlich süss

Auf Süßes müssen Sie nicht gänzlich verzichten: Lassen Sie sich von leckeren Rezepten auf Früchtebasis inspirieren (Tipp: „Nice cream“ = Eiscreme auf Basis gefrorener Bananen) und werden Sie selbst kreativ in der Küche!



Keine künstliche Süsse

Achtung: Auch chemische Süßstoffe sind jetzt tabu! Sie sind ähnlich schädlich wie Zucker und machen uns noch mehr Lust auf Süßes.



Genau nachlesen

Nährwert Verlassen Sie sich bei gekauften Produkten nicht auf Aufschriften wie „zuckerfrei“. Nur der genaue Blick auf die Zutaten- und Nährwertliste verrät, ob und wie viel Zucker enthalten ist. 2. Alkohol und Rauchen reduzieren Selbst kennenlernen

Achten Sie darauf, in welchen Situationen Sie zu Zigarette und/oder ­Alkohol greifen. Hier gilt es, die ­Gewohnheit zu durchbrechen.



Limit festsetzen

Bestimmen Sie, wie viele Gläser Alkohol/wie viele Zigaretten über die Woche Sie konsumieren dürfen. (Lagern Sie nur kleine Mengen zu Hause!) Selbstverständlich sollte eine deutliche Reduktion das Ziel sein. In sozialen Situationen: Überlegen Sie vorab, wie viele Drinks/­Zigaretten erlaubt sind. Konsumieren Sie diese bewusst und langsam.



Stressmanagement

Suchen Sie nach neuen Methoden, um Stress zu bewältigen. Ersetzen Sie alte Gewohnheiten durch neue, gesunde. Statt der Zigarette in der Pause drehen Sie z. B. eine kurze Runde um den Block. Suchen Sie sich ggf. Profi-­Unterstützung.



Um Mithilfe bitten

Bitten Sie Freunde und Kollegen, Sie bei ­Ihrem Vorhaben zu unterstützen und Sie ­daran zu erinnern. 3. Digital-Entwöhnung Aussortieren

Postings von bestimmten Leuten oder Unternehmen ärgern Sie, bedrücken Sie, stehlen Ihnen Zeit oder die Energie? Dann entfolgen Sie ­diesen Profilen! Gehen Sie bewusst mit ihrer wertvollen Zeit um, ­indem Sie nur jene Inhalte abonnieren, die Ihnen auch tatsächlich positiven Wert bieten.



Zeitlimits

Suchen Sie Abstand von Ihrem Smartphone. Es muss nicht immer in Reichweite sein. Ihr Alltag bedingt Erreichbarkeit? Sie können beispielsweise ohne ­Handy nicht arbeiten? Wenn das der Fall ist, dann sollten Sie Ihrer Online-Zeit ein klares Limit setzen. So nützen Sie die Handyzeit effizienter und tappen nicht in die „Scrolling-­Falle“, in der sie der Feed mit immer neuem Material versorgt.



Perspektive ändern

Unser Leben mit Smartphone ist von einem starken Nach-außen-Kehren

gekennzeichnet. Nützen Sie Ihre Offline-Zeit für den Blick nach innen und messen Sie sich nicht länger an anderen Menschen und deren Posts: etwa an der Schulfreundin, die vier Mal pro Jahr traumhafte Fernreise-­Fotos teilt, oder an der Bloggerin mit scheinbar perfektem Körper, Kleiderschrank und Leben. All diese sind bloß gefilterte und oft bearbeitete Best-of-Schnappschüsse und können vom realen Alltag dieser Menschen stark abweichen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr eigenes Leben und seine Vorzüge und lernen Sie, auf sich zu hören – ganz ohne Vergleich und Sharing-Druck.



Analog bleiben

Weg aus der Gewohnheit Damit Sie nicht die ersten und letzten Minuten des Tages am Handy verbringen: Legen Sie es weiter weg und nicht auf den Nachttisch. Greifen Sie vor dem Einschlafen zu einem Buch oder lassen Sie bewusst die Gedanken schweifen. Lassen Sie das Phone bei Treffen mit Freunden oder während der Arbeit in der Tasche und bringen Sie es somit gar nicht erst in Sichtweite. Schauen Sie bei der Öffi-Fahrt aus dem Fenster und nehmen Sie Ihre analoge Umwelt wieder mehr wahr.