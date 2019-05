Frauen, auf die wir hören

© Getty

Sandra Oh: Schauspielerin (47)



„Eine Virtuosin“ sei Sandra Oh, die mit Dialogen umgehe, als seien es „Noten eines Musikstückes“. Das hohe Lob kommt von jemandem, der es wissen muss: Shonda Rhimes, Macherin der Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“, von der Oh lange Teil war, erklärt so, warum die Schauspielerin in der Kategorie „Pioneer“ hervorstach und aufs „Time“-Cover kam. Oh ist die erste Mimin mit asiatischen Wurzeln, die für einen Best Actress Emmy nominiert wurde. Sie selbst gab sich in ihrer Rede bescheiden und sprach lieber über ihre Bewunderung für Beyoncé.