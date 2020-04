Entertainment-Box gegen den Lagerkoller

Der Mobilfunkbetreiber "Drei" will mit einer neuen Initiative mehr Abwechslung in das Leben zuhause bringen. Täglich werden 180 witzige Zuhause-Boxen unter allen Menschen in Österreich verlost. Die Packages verstehen sich als Werkzeugkasten gegen den „Lagerkoller“: So enthält jedes Entertainment-Paket Fliegenklatschen-Luftballon-Tennis, ein DIY-Windrad, einen Antistressball, eine Videokonferenz-Krawatte und weitere Gadgets.

Drei verlost bis zum 15. Mai insgesamt 3.333 gratis Zuhause-Boxen. Jeder, der dringend etwas Abwechslung braucht, kann beim Gewinnspiel auf www.drei.at/zuhausebox mitspielen. Übrigens: Man muss kein Drei Kunde sein, um eine Zuhause-Box zu gewinnen.