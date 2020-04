Drei Leading Ladies über Vor- und Nachteile des Homeoffice

Als Prokuristin der R&S Projektentwicklungs GmbH kümmert sich Aline ­Basel konzernübergreifend um Vertrieb, Marketing und Kundennetzwerk des Dienstleistungskonzerns mit drei Top-Reinigungsfirmen (u. a. Blitzblank). Homeoffice ist für die Mutter einer 15-jährigen Tochter kein Novum.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag derzeit aus?

Basel: Ich arbeite gerade doppelt so viel und bin wirklich dankbar dafür. (lacht) Gearbeitet habe ich immer schon viel. Jeder, der aus den Medien kommt, weiß, dass 14-Stunden-Tage ganz normal sind. Als ich in die Dienstleistungsbranche gewechselt habe, ist mir aufgefallen, dass das Arbeitsvolumen ähnlich ist, allerdings der Rhythmus ein ganz anderer. Man hat Zeit, den berühmten Schritt zurückzudenken und zu reflektieren, was man gerade getan hat. Das ist seit Corona nicht so. In der Reinigungsbranche ist gerade Hochbetrieb und wir sind ununterbrochen im Einsatz. Jeden Tag, wenn ich nach 16 Stunden ins Bett falle, halte ich mir dennoch vor Augen, wie dankbar ich dafür bin und was für ein Glück es ist, in der derzeitigen Situation einen Job zu haben und nicht existenziell bedroht zu sein.

Wie stehen Sie ganz allgemein zum Thema Homeoffice?

Basel: Ich bin ein großer Befürworter von Homeoffice. Und tatsächlich ist Homeoffice für mich der Normalzustand. Das heißt nicht, dass ich 24/7 in meinem Leben zu Hause bin. Ich arbeite als Prokuristin eines großen Dienstleistungskonzerns für sieben Firmen gleichzeitig und mache für alle diese Firmen bis zu fünf Termine pro Tag. All das mache ich immer von zu Hause. My home ist daher immer my office. Ich habe einen Riesen-Tisch, den ich als Besprechungs- und Schreibtisch nutze. Homeoffice bedeutet von zu Hause zu arbeiten, und daher auch, sein zu Hause für Kunden und Partner, Mitarbeiter und Kollegen zu öffnen. Viele Menschen, mit denen ich arbeite, waren schon bei mir zu Hause. Wenn mein Mann aus dem Büro nach Hause kommt, weiß er, dass ich meistens noch arbeite und hält mir den Rücken frei. Das ist für mich völlig normal. Unsere Tochter ist 15 und weiß genau, dass, wenn sie um 15.30 Uhr von der Schule nach Hause kommt, meistens in unserem Esszimmer Termine stattfinden. Auf der anderen Seite bin ich für sie da, wenn sie mich braucht und zwar tatsächlich auch physisch.

Können Sie die Ressentiments verstehen?

Basel: Ja und nein. Und: Es kommt auf den Job und die Eigenverantwortung des Mitarbeiters an. Ich habe nie Druck gebraucht, denn der Druck, den ich mir selber mache, reicht für ein ganzes Unternehmen! (lacht) Natürlich gibt es viele, die Homeoffice mit Urlaub verwechseln, und das funktioniert dann nicht. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert und sie gefragt, wie es ihr geht. Eine erfolgreiche Managerin mit 800 Mitarbeitern im Handel. Sie hat allen Ernstes gesagt: „Na ja, Urlaub halt, also Corona-Urlaub!“ Diese Frau ist hochgebildet und seit Jahren sehr erfolgreich! Momentan erbringen viele Menschen täglich den Beweis dafür, dass sie nicht für Home­office geeignet sind. Sie wollen sich jeden Tag anziehen und in ein Büro fahren, um ihre eigene Leistung abzurufen. Allerdings gibt es viele andere, die gerne von zu Hause arbeiten würden und die nicht einmal die Chance bekommen, zu zeigen, dass es funktionieren kann. Ich habe meine Mitarbeiter immer so gut gekannt, dass ich einschätzen konnte, ob sie genug Eigenverantwortung mitbringen, um im Homeoffice zu arbeiten, und auch in all meinen Jobs Mitarbeitern die Freiheit gegeben, es zu tun.

Sie verkörpern Female Leadership. Haben es Frauen in Führungspositionen aus Ihrer Sicht schwerer?

Basel: Männer in Führungspositionen erreichen oft ihre Macht oder ihre Positionen durch Autorität und Stärke. Frauen punkten mit Kompetenz und Empathie. Ich bin gerne eine Frau. (grinst) In all meinen Führungspositionen seit fast 20 Jahren musste ich immer erst beweisen, dass ich mit gutem Grund in meinem Sessel sitze. Ein Mann kommt, sieht und siegt. Eine Frau kommt, wird angezweifelt, sieht, hört zu, wird wieder angezweifelt, funktioniert und irgendwann siegt sie … dafür haushoch.

Zurück zum Homeoffice: Bemerken Sie selbst, dass man zu Hause vielleicht auch mal abgelenkt ist?

Basel: Wir sind doch Frauen und multitaskingfähig! (lacht) Ich habe einen Mann, eine Tochter und zwei Dackel … Ich bin nie abgelenkt! (lacht) Und wenn doch, dann schwinge ich den Kochlöffel für meine Familie in einer Hand, die Zeitung, um die Hunde zu bedrohen, in der zweiten und das Telefon ist zwischen Ohr und Schulter eingezwickt und ich spreche mit meinen Konzerneigentümern. Aber um ernst zu bleiben: Ich habe großartige drei Männer als Konzerneigentümer, die an mich glauben und volles Verständnis für jede private Situation haben! Das ist selten, wohltuend und hilft ungemein.