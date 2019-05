Diese Fehler machen Sie beim Staubsaugen

Häufige Staubsauger-Fehler 1/3

Der Staubsaugerbeutel ist falsch eingelegt Beim Einlegen des Beutels kann es oft passieren, dass dieser eingeklemmt wird oder verrutscht, sobald man die Klappe schließt. Die Folge ist nicht nur, dass der Staubsauger dadurch an Saugkraft verliert: der Schmutz gelangt dadurch in das falsche Behältnis, was eine ziemlicher Sauerei zur Folge haben kann. Bitte auch darauf achten, im Fachhandel den richtigen Beutel für Ihr Staubsaugermodell zu kaufen.