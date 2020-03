Diese 3 Sternzeichen sind die größten Diven

Wir alle haben manchmal unsere Launen, manche hingegen machen gerne auch einer Mücke einen Elefanten. Und wenn mal etwas nicht so läuft, wie gewünscht, dann muss man in Deckung gehen: Zickenalarm! Manche Sternzeichen tragen das Drama-Gen in sich und machen eine Szene, wenn ihnen danach ist. Das kann ganz schön anstrengend sein, aber auch durchaus unterhaltsam. Besonders bei "Löwen in der Krise" holt man gerne das Popcorn hervor - vorausgesetzt natürlich, Sie sind nicht die Zielperson des Wutanfalls. Dann heißt es: Bei einem Ohr rein, und beim anderen wieder raus. Dasselbe gilt auch für die anderen zwei Astro-Diven.



Diese drei Sternzeichen sind die größten Drama-Queens 1/3 Widder - 21. März - 20. April Die Widder sind die größten Astro-Zicken: Ihre Ungeduld gepaart mit dem fehlenden Feingefühl sind oft der Grund für Streitereien, Missverständnisse und dicke Luft. Auch mit Kritik können sie ganz schlecht umgehen und sind schnell beleidigt. Wenn sie selbst etwas zu bemängeln haben, sagen sie es geradeaus - ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer. Dieser impulsive Charakter wirkt auf viele aber auch sehr anziehend, weshalb Widder einen so leicht um den Finger wickeln können... Krebs - 22. Juni - 22. Juli Drama, Baby! Auch sensible Geister können anderen mächtig auf die Nerven gehen. Stimmungsschwankungen gehören zu den Lastern der Krebse, und die Launen lassen sie nicht selten an ihren Mitmenschen aus. Wer einmal etwas Falsches sagt, sollte sich nicht wundern, wenn ihm die nachtragende Krebs-Lady oder der Krebs-Gentleman die Sache lange übel nimmt. Wenn man sich wieder versöhnt hat, wird's dann wieder umso kuscheliger! Löwe - 23. Juli - 23. August Der Löwe ist die Rampensau unten den Sternzeichen. Alles muss sich um ihn drehen. Und wenn ihm mal nicht genügend Aufmerksamkeit zuteil wird, dann wird nach allen Regeln der Kunst gemeckert und gemotzt. Arroganz, Sturheit und Selbstverliebheit gehört zu den Macken dieses Sternzeichen. Dafür sind sie wahre Entertainer, die ihr Umfeld schnell wieder für sich begeistern können!