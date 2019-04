Die heißesten Sixpacks auf Instagram

Die Bikini- und Badehosen-Saison ist eröffnet! Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen auf Social Media wieder vermehrt Strandfotos unterkommen. Insbesondere Fitnessblogger nützen die warme Jahreszeit um ihre sexy Körpermitte fotografisch zu inszenieren. Wir haben die Sixpack-Ikonen auf Instagram gekürt.

Die Top-10 der heißesten Abs im Netz:

Diashow Die heißesten Abs auf Instagram © www.instagram.com/stephaniedavis © instagram.com/pietroboselli/ © www.instagram.com/followthelita © www.instagram.com/chico_lachowski © www.instagram.com/izabelgoulart © www.instagram.com/anllela_sagra © www.instagram.com/fabiankitzweger © instagram.com/yanitayancheva © instagram.com/xserrano9 © www.instagram.com/kelseywells 1 / 10

× Die heißesten Abs auf Instagram

Ein Sixpack bedeutet viel Disziplin

Ein paar Wochen Diät halten und der Bauchspeck ist weg? Leider nein! Viele Frauen nehmen zwar schnell an Po und Beinen ab, aber das Bäuchlein bleibt. Am Bauch sitzt der Speck meist besonders hartnäckig. Eine ausgewogene Ernährung ist der Grundstein für einen sexy Bauch. Das heißt aber nicht, dass Sie hungern müssen, Sie sollten einfach zu den richtigen Lebensmitteln greifenWenn Sie von einer schlanken Mitte träumen, dann müssen Sie an mehreren Stellen arbeiten: An der Ernährung, dem Sportverhalten und Ihrem Stresslevel.