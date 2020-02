Die heißesten Blogger aus Brasilien

Brasilien ist dieser Tage der Nabel der Welt: Der Karneval in Rio hat seinen Höhepunkt erreicht und das ganze Land tanzt den Samba. Ein guter Grund die Influencer des Landes mal unter die Lupe zu nehmen. Von Fitness- über Beauty- bis hin zu Fashion: In Brasilien gibt es eine Vielzahl an Bloggern, die weltweit mit ihren Postings begeistern. Allen voran Camila Coelho mit 8,6 Millionen Followern. Klicken Sie sich durch die größten Instagram-Ikonen Brasiliens.

Diashow Brasiliens größte Influecer © www.instagram.com/camilacoelho Mit 8,6 Mio Followern ist sie Brasiliens Influencer-Queen © https://www.instagram.com/candantas ihr folgen 2,7 Mio Follower © instagram.com/gabrielapugliesi/ Platz 3: Mit 4,2 Mio Followern © instagram.com/camilacoutinho 2,7 Mio Follower © instagram.com/helenabordon 1,1 Mio Follower © Lalá Noleto 1,2 Mio Follower © instagram.com/graoficial 8,4 Mio Follower © instagram.com/julianaluna 48 K Follower © www.instagram.com/thassianaves 3,5 Mio Follower © www.instagram.com/lalarudge 1,6 Mio Follower