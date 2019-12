Die coolsten Babynamen 2020

Anna und Paul sind die derzeit beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Österreich. Nach Anna folgt bei den Mädchen auf Rang zwei Emma, dritter wurde Laura. Bei den Buben landeten die Namen David und Jakob auf Platz zwei und drei. Wer nach einem ausgefallenem Namen für sein Baby sucht, der wird in Skandinavien fündig. Zum einen sind die Namen in deutschsprachigen Raum nicht sonderlich verbreitet, zum anderen sind sie trendy.

Prognose für 2020

Geht es nach Vornamen-Analytiker Knud Bielefeld (beliebte-vornamen.de), wird Hannah im kommenden Jahr die Topliste anführen, gefolgt von Ella, Emma, Mia und Emilia. Bei den Buben lautet seine Trend-Prognose für 2020: Ben auf Platz 1, gefolgt von Paul, Leon, Henry und Finn.

Trends im englischsprachigen Raum

In den USA wird es etwas extravaganter. Die amerikaniche Social Security Admnistration hat jene Namen geranked, die an Popularität deutlich zugelegt haben: Auf Platz 1 - wie könnte es auch anders sein - thront Meaghan. Skurril die anderen Namen-Überflieger: Dior, Adalee, Palmer und Oaklynn. Bei den Buben zeigt man sich nicht minder einfallsreich: Genesis führt die Trendliste an, gefolgt von Saint, Baker, Kairo und Watson.Coole Babynamen für MädchenBekommen Sie 2020 ein Baby und suchen nach Inspirationen? Wir haben eine Auswahl an schönen und coolen Vornamen für Sie erstellt:

Lässige Babynamen für Mädchen Adele

Cosma

Cleo

Hanni

Linnea

Selma

Smilla

Romy

Ronja

Timea

Olea

Wanda

Yara