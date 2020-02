Die beliebtesten Flitter-Destinationen auf Instagram

Wir leben in einem Zeitalter in dem die Fotogenität eines Urlaubsortes einen wesentlichen Faktor bei der Planung spielt. Auch Brautpaare inszenieren ihre Flitterwochen gerne auf Instagram - an möglichst romantischen Orten selbstverständlich. Das Foto-Expertenteam von Thephototeam.co.uk hat die beliebtesten Honeymoon-Destinationen ermittelt, indem es die Hashtags analysiert hat. Ganz klar die Nase vorn hat - wenig überraschend - die Stadt der Liebe. Pairs führt die Topliste an, gefolgt von Bali und - eher überraschend! - Tokio.

Social-Media-affine Brautpaare in spe können sich von diesem Ranking inspirieren lassen: