Die Spice Girls sind zurück!

Die Gerüchte haben sich zuletzt verdichtet, nun ist es offiziell: Die Spice Girls, eine der erfolgreichsten Popbands der 1990er, gehen 2019 auf eine Comeback-Tour. Diese umfasst sechs Shows in Großbritannien, beginnend mit einem Auftritt in Manchester am 1. Juni, wie die Gruppe am Montag u. a. via Twitter mitteilte. Demnach steigt das Abschlusskonzert am 15. Juni im Londoner Wembley Stadium.

Auf Fotos und Videos sind von den ursprünglich fünf Mitgliedern der Frauen-Popband allerdings nur vier zu sehen: Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner und Melanie Chisholm. Kein Wort wird über Victoria Beckham ("Posh Spice") verloren, die bei den Konzerten offenbar nicht dabei sein wird. Karten für die Tour, auf der die Spice Girls von Jess Glynne im Vorprogramm begleitet werden, sollen ab Samstag erhältlich sein.