Die Ball-Highlights der kommenden Wochen

❖ Ballnacht der Friseure.

Dort, wo normalerweise Fußball im Mittelpunkt steht, tanzen am Sa., 18. 1., Friseure und Styling-Fans. dieballnacht.at

❖ Philharmoniker-Ball.

Edel präsentiert sich wieder einer der schönsten Bälle des Landes im Wiener Musikverein am Do., 23. 1. wienerphilharmoniker.at

❖ Wiener Ball der Wissenschaften.

Unter dem Ehrenschutz des Präsidenten tanzen hier am Sa., 25. 1., die klügsten Köpfe der Nation. wissenschaftsball.at

❖ Opernredoute.

Der gesellschaftliche Höhepunkt in der Steiermark ist zweifelsohne der Ball im Grazer Opernhaus am Sa., 25. 1. opernredoute.com

❖ Jägerball.

Zum 99. Mal wird der traditionsreiche ball des Vereins Grünes Kreuz in der Hofburg zelebriert – am Mo., 27. 1. verein-grueneskreuz.at

❖ Ball der Wiener Wirtschaft

Sandra Pires wird am Sa., 8. 2., für eine zeitgemäße Eröffnung sorgen. Networking geht hier im 3/4-Takt. hofburg-ball.at

❖ Kaffeesiederball.

Am Fr., 14. 2., verwandelt sich die Hofburg in das größte und schönste Kaffeehaus der Welt. kaffeesiederball.at

❖ Rosenball.

Am selben Abend wie der Opernball (S. 72) findet am Do., 20. 2., das bunte Treiben von Holger Thor im Palais Auersperg statt. rosenball.eu

❖ Bonbon-Ball.

Im Wiener Konzerthaus geht es wieder süß zur Sache – inklusive Wahl zur Miss Bonbon um Mitternacht. Am Fr., 21. 2. bonbonball.at

❖ Flüchtlingsball.

Internationales Musikprogramm und Klänge der Toleranz erhellen am Sa., 22. 2., das Wiener Rathaus. intergrationshaus.at

❖ Rudolfina-Redoute.

Schon seit mehr als hundert Jahren maskieren sich die Gäste des Balls in der Hofburg. Heuer am Mo., 24. 2. rudolfina-redoute.at

❖ Elmayer-Kränzchen.

Benimm-Papst & Tanzschul-Legende Thomas Schäfer-Elmayer lädt am Di., 25.2., wieder seine Schüler in die Hofburg. elmayer.at

❖ Frühlingsball Dancer against Cancer.

Bei Yvonne Rueffs Herzensprojekt heißt es Tanzen gegen den Krebs. Am Sa., 7. 3. danceragainstcancer.com

❖ Ball des Sports. Am Fr., 17. 4., zeigt sich die heimische Sportwelt im Wiener Rathaus einmal in ganz anderer Aufmachung. ball-des-sports.at