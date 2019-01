Der Weg zur perfekten Entschuldigung

Sorry. Ein Wort, das relativ leicht über die Lippen geht. Doch Handeln bedeutet immer Konsequenz, und was auch immer man falsch gemacht haben mag – eine schnell dahingeworfene Phrase ist dem verletzten Gegenüber oft nicht genug. Aber wie entschuldigt man sich eigentlich richtig?



Fehler. Eine gute Entschuldigung – nach der einem anschließend mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich verziehen wird – setzt sich aus sechs Komponenten zusammen (siehe Kasten rechts), die je nach „Vergehen“ im Entschuldigungsprozess wichtiger oder unwichtiger sind. Intuitiv machen die meisten Menschen dabei die gleichen Fehler. Der häufigste ist dabei das Wörtchen „aber“ – zum Beispiel in einer Formulierung wie „Es tut mir leid, dass ich ..., aber du hast ja auch ...“. Das „Aber“ nimmt der Entschuldigungsbitte die Aufrichtigkeit, egal, was anschließend kommt, so die US-amerikanische Psychologin Harriet Lerner. Beim Zuhörer kommt dies als Rechtfertigung an.



Blick auf sich selbst. Ein zweiter Fehler ist, sich für Gefühle zu entschuldigen, die man beim anderen ausgelöst hat. Denn eine gute Entschuldigung hat das eigene Handeln im Fokus und nicht die Reaktion des anderen, erläutert Lerner.