Das wird mein Jahr!

„Etwas ruhiger angehen …“



Die Sternenexpertin hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich: „Es war ein sehr schönes 2019 für mich, weil ich ein wenig reisen konnte – aber ich habe auch sehr viel weitergebracht in diesem Jahr“, so Gerda Rogers im MADONNA-Gespräch. „Ich habe den Saturn-Einfluss optimal genutzt, der ja besagt: Es wird vieles erneuert.“ Was sich bei der 77-jährigen Single-Lady vor allem in ihrem Haus in Baden auswirkte: „Ich habe das Haus renoviert und den Garten neu gestaltet.“ Was sie sich für das neue Jahr vorgenommen hat? „Genießen, genießen, genießen – und es etwas gemütlicher angehen.“ Dabei sollen Jupiter und Merkur helfen. „Als Steinbock arbeite ich aber immer sehr viel und bin sehr diszipliniert“, weiß Rogers. „Deshalb brauche ich keine Vorsätze, wie etwa abzunehmen.“ Auf jeden Fall rät die Astrologin aber, bei der Umsetzung seiner Vorsätze auf die Sternenkonstellationen zu achten. „Es gibt Zeiten, in denen man gezielt noch besser an sich arbeiten kann.“