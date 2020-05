Das macht der Merkur jetzt mit uns

Wer dieser Tage in seinem Umfeld besonders viel "Drama" zu spüren bekommt, der sollte sich nicht weiter wundern. Der Merkur steht seit dem Donnerstag im Krebs, wo er jetzt noch einige Wochen auch bleibt, bevor er in den Löwen übergeht. Bis dahin ist bei vielen Menschen das große Grübeln angesagt, man ist sensibler als sonst und nimmt sich Themen an, die man seit Monaten auf die lange Bank schiebt. Endlich kommen wir nach reifer Überlegung zu Entschlüssen, lösen Konflikte und führen Gespräche, die längst überfällig waren. Überhaupt steht jetzt bei vielen Paaren das gesprochene Wort eine große Rolle. Nutzen Sie die kontemplative Phase für die Beziehungsarbeit - der Merkur macht uns alle jetzt zu guten Zuhörern!

Moody June

Aber Achtung: In den kommenden Wochen nehmen wir vieles sehr persönlich und Kleinigkeiten können unsere Stimmung trüben. Vom 18 Juni bis zum 12 Juli. wird es besonders brisant, weil der rückläufige Merkur die Emotionen besonders hochkochen lässt. In dieser Zeit sollte man bei sich anbahnenden Konflikten ganz tief durchatmen und zweimal nachdenken, was man dem Gesprächspartner an den Kopf wirft. Keep cool! Kurz innehalten, bevor man Dinge sagt, die man später womöglich bereut.

Wer profitiert von der Sternkonstellation?

Stiere, Krebse, Fische und Jungfrauen dürfen sich über einen guten Start in den Sommer freuen: Sie können gut mit den Merkur-Vibes im gefühlsintensiven Krebs umgehen und profitieren von den Energien. Insbesondere bei den Singles knistert es! Waagen erleben ein Karriere-Hoch, Skorpione mutieren derzeit zu Top-Networken (trotz Social Distancing!) Sogar die Wassermänner stürzen sich derzeit in die Arbeit und mutieren in Juni zum Workaholic. Schütze und Steinbock hingegen werden von Merkur in ihren Flow gebremst. Hier gilt: Konzentrieren Sie sich auf vorhandene Baustellen und nützen Sie die Zeit um sich besser kennenzulernen.